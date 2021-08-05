近日，深势科技完成了由高瓴创投领投，经纬中国跟投的数千万美元 A 轮融资。

这是深势科技在一年内连续完成的第三轮融资。此前，该公司已完成由元璟资本领投、清流资本跟投的 Pre-A 轮融资，以及由百度风投领投、唯猎资本和盛景嘉成跟投的天使轮融资。

此轮募集的资金，深势科技将主要用于以新一代分子模拟平台为代表的科学计算平台的建设，以及相关技术在药物、材料设计等场景的落地。

深势科技成立于 2019 年，致力于运用人工智能和分子模拟算法，为人类文明最基础的生命、能源和材料科学和工程研究打造新一代基础设施，为研发人员提供微观世界计算与设计的智能系统。

高瓴创投执行董事肖永强表示：“深势团队的高性能计算引擎和基于微观尺度的 ‘AI+模拟’ 仿真软件，为药物和新材料等的研发提供了全新可能性，团队成果也获得了国际高性能计算应用领域最高奖 ‘戈登·贝尔奖’，在全球范围内都具备领先性。我们非常喜欢林峰和伟杰两位创始人的搭配，期待在两位的带领下，深势科技将能够持续解放研发生产力，为微观尺度的工业设计解决难题，发展成为国际一流的工业软件。”

经纬中国合伙人左凌烨表示：“深势科技真正具有颠覆式的底层技术创新，将人工智能算法和物理模型相结合，实现了对分子结构层面的大规模、高效仿真和模拟，可以应用在化学、生物、材料等多个领域，打开了过去被算力限制的应用大门。深势科技的核心团队具有全球领先的底层学术创新能力，满怀远大理想，同时又有跨学科工程能力，能够把学术创新真正落地到产业中。我们相信公司可以成为全球领先的新一代分子计算的基础设施。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。