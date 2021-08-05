以下内容来自 Omdia，作者为林筱茹。

要点

2020 年全球爆发的新冠疫情增加了在家学习的机会，这反过来又增加了教育需求。11.6 英寸面板的出货量份额从 2020 年第一季度的仅 10% 猛增至 2021 年第一季度的 20%，一年内大幅增长了 10 个百分点。

由于 11.6 英寸面板和 OEM 生产成本逐渐升高，2021 年第二季度末之后，PC 品牌难以在商业市场上销售 11.6 英寸产品。再加上 2021 年上半年发布的商业项目不如预期，导致 PC 客户最终下调了 2021 年下半年的 11.6 英寸面板采购预测。

2021 年下半年 11.6 英寸需求的下降也影响了 2021 年的 Chromebook PC 需求，与最初的业务计划相比，Chromebook PC 需求也有所下降。2021 年初，计划的目标是 2021 年 Chromebook PC 的出货量为 5000 万台，同比增长 94%。当时，市场也在期待着高增长。

PC 供应链仍然受到短期和长期的 IC 和关键材料供应问题的困扰。元器件订单不能轻易改变或调整。这意味着可能很难将尺寸生产从 11.6 英寸过渡到主流的 14 和 15.6 英寸。因此，11.6 英寸面板的呆料将在 2021 年下半年成为一个令人头痛的问题。

Omdia 预计 2021 年第三季度 11.6 英寸笔记本面板采购量将减少

2020 年全球爆发的新冠疫情增加了在家学习的机会，这反过来又增加了教育需求。11.6 英寸面板的出货份额从 2020 年第一季度的仅 10% 猛增至 2021 年第一季度的 20%，在一年内大幅增长了 10 个百分点。此外，11.6 英寸面板的出货份额在 2021 年第一季度首次超过 13.x 英寸尺寸段，这表明终端市场有难以置信的高需求。与尺寸份额的增长相呼应，11.6 英寸笔记本面板的出货量也从 2020 年第一季度的 40 万片跃升至 2021 年第一季度的 1350 万片。

在 2020 年的需求激增期间，11.6 英寸笔记本面板价格也急剧上升。由于 11.6 英寸的面板和 OEM 生产成本较高，2021 年第二季度末之后，PC 品牌在商业市场上销售 11.6 英寸的产品将逐渐变得困难。再加上 2021 年上半年发布的商业项目少于预期，导致 PC 客户最终下调了 2021 年下半年的 11.6 英寸面板采购预测。新冠疫情导致 PC 需求持续激增，但 11.6 英寸将成为第一个在 2021 年三季度出货量预测中出现下降的笔记本面板尺寸。

面板厂商正试图在 2021 年 6 月将其产品结构从 11.6 英寸面板改为 14 或 15.6 英寸面板，但改变产品结构和驱动 IC 采购需要大约两到三个月的生产准备时间。面板厂商将很难在 2021 年第三季度转换其需求。因此，11.6 英寸笔记本面板可能会出现供过于求的情况，供应链中可能会出现材料库存问题。

展望 2021 年三季度的需求，PC 品牌已经下调了 2021 年三季度的 11.6 英寸预测，估计季度环比下降幅度为两位数。这是由于高成本管理和终端市场的销售压力。面板生产不能立即从 11.6 英寸面板转移到 14 或 15.6 英寸面板，因此面板厂商可能在 2021 年三季度增加对中国代理商或其他客户的出货量。因此，对其他客户的 11.6 英寸面板出货量可能会环比增加 22%。

虽然 2021 年 6 月 11.6 英寸面板价格仍在上涨，但涨幅放缓，一个月内涨幅不到 1.5 美元。Omdia 预测 2021 年第三季度的月度价格涨幅将低于 1 美元或持平，因为品牌商对其需求做了更多的削减。

图 1：按客户划分的 11.6 英寸笔记本面板出货量和预测（单位：千）

2021 年 Chromebook 的需求可能会从最初的高预测中下降

2021 年下半年 11.6 英寸需求的下降也影响了 2021 年的 Chromebook PC 需求，与最初的业务计划相比，Chromebook PC 需求也有所下降。2021 年初，计划的目标是 2021 年 Chromebook PC 的出货量为 5000 万台，同比增长 94%。当时，市场也在期待着高增长。

根据 Omdia 平板电脑和笔记本显示面板和 OEM 供应链团队的最新调研，2021 年上半年 OEM 的 Chromebook 产量预计为 2500 万台，几乎与 2020 年的出货量水平持平。这与市场热点趋势的预测相一致。在供应链中，惠普在 2021 年初的 Chromebook PC 需求中遥遥领先。其他 PC 品牌 ─ 联想、戴尔和宏基 ─ 在 Chromebook PC 需求方面也表现良好，与惠普类似。

然而，教育市场的 PC 需求在 2021 年下半年之后发生了变化；11.6 英寸的尺寸首先下降，直接影响了 Chromebook 市场。OEM 厂商下调了 Chromebook 的产量预测，在 2021 年第三季度转换为生产 Windows 作为系统为主的 PC 机种。2021 年初的原本预测为出货 5000 万台，最新的 Chromebook 市场需求表明下降了 920 万台，2021 年出货 4090 万台。与 2021 年上半年的结果相比，大多数 PC 品牌在 2021 年下半年的预测量可能会减少 50%。

表 1：PC 厂商基于 OEM 生产预测的 Chromebook 业务计划（单位：百万）

尽管 Chromebook 的出货计划预测可能会低于最初的预期，但总体而言，2021 年 Chromebook 的总出货量仍可能达到 4080 万台，同比增长 58.8%，这在 Chromebook 市场上首次出现。按照 2021 年 2.21 亿台的既定出货量计算，Chromebook 市场可能构成 18.5% 的份额，并创下历史上最大份额的一年。

从供应链的前景来看，11.6 英寸 Chromebook 的下滑是由于面板成本高和 2021 年下半年的教育需求降低。PC 供应链仍然受到短期和长期的 IC 和关键材料供应问题的影响。元器件订单不能轻易改变或调整。这意味着可能很难将尺寸生产从 11.6 英寸过渡到主流的 14 和 15.6 英寸。因此，11.6 英寸面板的呆料将在 2021 年下半年成为一个令人头痛的问题。