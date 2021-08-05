“杀病毒查木马，对安全软件来说是基础必备，控制软件权限滥用、保护个人隐私等将成为第三代安全软件的核心主打。”8 月 5 日，奇安信安全防护软件冬奥版（简称：奇安信安全防护）正式上市，奇安信集团副总裁张庭表示，针对 PC 端隐私保护等场景，安全防护冬奥版在病毒木马查杀的基础上，重点强化了电脑隐私保护能力，并且能够将各类应用的运行和信息收集情况，以图表可视化的形式呈现给用户，让用户对自己的电脑运行状态、安全威胁、隐私保护等了如指掌。

安全软件进阶至 “第三代” 填补 PC 端隐私保护空白

张庭表示，针对 PC 端的安全防护软件，截至目前已经历三代。第一代安全软件以病毒查杀为核心，主要依赖本地病毒库的静态规则匹配技术，但随着病毒的变种、传播速度加快，以 “月” 为时间单位的病毒查杀效率已经失效。

相对于第一代的杀病毒，第二代安全软件更聚焦于查杀盗取账号、控制电脑的木马恶意程序。同时，第二代安全软件还加入了云防护技术，依靠云端的安全大数据进行实时分析，将病毒和木马的查杀效率大大提高至 “分钟级”。不过，面对频繁发生的购物、搜索、输入、聊天等隐私泄露场景，第二代安全软件依然力不从心。

张庭强调，在奇安信安全防护软件冬奥版为代表的第三代安全软件中，病毒和木马的查杀是基础功能，重点是监测和约束正常软件的行为，保护用户的隐私信息。在安全能力方面，奇安信安全防护采用了冬奥标准的网络安全防护能力，内置猫头鹰（QOWL）反病毒引擎、深度学习（QDE）引擎、云规则（QCE）引擎，可覆盖百亿病毒木马样本。

“当前针对手机 APP 隐私法律法规日渐完善，但反观电脑上的隐私保护却是一片空白。” 张庭表示，“电脑上几乎所有的软件都握有 ‘上帝钥匙’，包括录音、上网浏览记录和上网习惯都可以被任意索取，可怕的地方在于，这些正规软件不是木马病毒，处于杀毒软件不杀的灰色地带。”

为弥补当前对 PC 端隐私保护的缺失，奇安信安全防护上线了隐私保护特别模式，当用户对办公、学习等重要文件，以及上网历史记录、聊天软件记录、电子邮件等个人重要信息设置成为特别保护模式时，软件将禁止其他应用软件访问，进而提高保护强度，防止隐私泄露。

同时，奇安信安全防护还能将各类应用的运行情况，以图表可视化的形式呈现给用户，帮助用户实时掌握电脑的安全态势。

新增青少年模式 守护 1.83 亿未成年人上网

根据团中央最近发布的《2020 年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，2020 年我国未成年网民规模达到 1.83 亿，个人信息未经允许在网上被公开的比例为 4.9%。快速增长的青少年群体已经成为中国网民不可忽视的重要组成部分。为此，奇安信安全防护特别上线了青少年模式，让未成年人健康、合理地使用网络。

据介绍，在奇安信安全防护青少年模式下，用户能够在指定时间段，限制网站访问及应用使用，包括限制游戏时间、屏蔽恶意网站、设置网站、应用白名单以及远程管控上网行为等多项功能。帮助广大家长为孩子提供一个健康积极的上网环境。

安全软件在保护用户隐私的同时如何保证自身不利用用户隐私获利，更是保护隐私的重点。为了向用户承诺永久无广告、无骚扰弹窗、彻底保护用户隐私，奇安信安全防护软件不采用免费+流量变现的商业模式，而是沿用奇安信给政企客户服务的收费商业模式，和用户直接形成合约，确保给用户提供持续、高质量、守约的产品和服务。目前，奇安信安全防护软件的售价为 1 年 108 元和 3 年 168 元两档，可同时在三台电脑使用。三台设备、一年使用期的套装定价为 108 元， 三台设备、三年使用期的套装定价为 168 元。

自 4 月 29 日开启内测以来，经过广大用户三个多月的内测体验，奇安信安全防护软件在功能、性能等方面均有大幅度提升。目前，该软件可以通过官网直接下载安装并进行购买激活。