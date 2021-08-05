近日，全球金融科技即服务公司 Rapyd 宣布完成由 Target Global 领投的 3 亿美元 E 轮融资。加入此轮融资的新投资者包括 Fidelity Ventures、Altimeter Capital、Whale Rock Capital、BlackRock 和 Dragoneer，现有投资者包括 General Catalyst、Latitude、Durable Capital Partners、Tal Capital、Avid Ventures 和 Spark Capital。

在此轮融资前不久，Rapyd 刚刚以 1 亿美元收购了欧洲支付与卡片发行公司 Valitor，并启动了公司的风险投资部门 Rapyd Ventures。额外的资金将使 Rapyd 能够利用数字支付、嵌入式金融和基于云的可扩展支付基础设施在所有行业和垂直领域中的空前需求所带来的新机遇，并将通过有机增长、收购和战略投资的结合来加快公司成长。

Rapyd 联合创始人兼首席执行官 Arik Shtilman 表示：“实现数字支付已成为每个行业最基本的业务需求，过去一年半的时间已经毫无疑问地佐证了这一点。它能够帮助公司提高其服务于客户的能力和扩大其在全球市场的影响力，这既是一项重大责任，也是一个难得机遇。我们感谢投资者认识到我们生态系统的新需求并支持我们的愿景。我们计划利用这笔资金继续打造我们的全球 ‘金融科技即服务’ 平台，并加大能够增强我们全球网络能力方面的投资力度。我们将继续扩大我们在欧洲、亚太、美国和拉丁美洲等高增长市场的影响力，在这些市场，Rapyd 的平台将为寻求国际增长的诸多企业提供支持。我们正在加倍实施我们的渠道合作伙伴关系战略，加强我们在主要高增长市场的影响力，并探索更多符合我们战略目标的收购项目。”

Rapyd 计划利用这笔资金实施多项战略性收购，以支持关键市场的扩张并改进支付产品与体验。这将扩大 Rapyd 平台的覆盖范围，不仅包括各个区域，而且还包括众多行业垂直领域及各项解决方案。

Target Global 普通合伙人 Mike Lobanov 表示：“Rapyd 已经打造了一套对所有数字业务（在全球范围内运营）至关重要的无国界嵌入式金融科技基础设施。他们的平台整合了支付、合规、外汇、欺诈管理、托管、虚拟账户和卡片发行等功能。但如今，随着全球电商、零工经济、金融科技解决方案和技术平台不断引起人们关注，Rapyd 必须采取下一步措施。目前，人们迫切需要单一的合作伙伴在众多本地支付服务与商家之间发挥桥梁作用，为他们提供加速自身成长所需的灵活、可快速集成和可扩展的解决方案。在 2018 年领投 Rapyd 的 A 轮融资之后，我们相信 Rapyd 可以成为此类合作伙伴，目前我们也在此轮融资中继续加大赌注。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。