近日，伴随各大美妆巨头财报出炉，国泰君安发布研报指出，中国市场、高端&功效化妆品、电商渠道仍为美妆行业主要增长驱动力，并给予若羽臣 (003010.SZ) 等公司增持评级。

今年上半年，中国化妆品市场同比增长 20%，增速高出全球市场 9 个百分点，成为各集团增长引擎，其中爱茉莉太平洋今年第二季度线上同比增长 29%，表现强劲。国泰君安认为，电商高效的双向触达效率已得到业内认可，且在疫情反复的背景下，线上增长更具确定性、占比有望持续提升。

未来，随着化妆品品牌方积极发展线上渠道，以及电子商务服务模式的不断优化，化妆品线上渗透将进一步提高。

需求反向引爆供给，在品牌加速电商化的大力助推下，电商代运营市场也迎来了快速发展。包括若羽臣在内的电商服务商也再次迎来发展机遇。

凭借在电商行业十余年的深耕经验，若羽臣在激烈竞争的电商代运营行业里脱颖而出，成为行业内的头部企业，并在母婴、保健品、个护美妆等多个领域中积累起头部优势。

在电商行业上半年的大考 “618” 期间，若羽臣凭借专业扎实的电子商务综合服务能力，助力美迪惠尔、selsun、AXXZIA 等众多美妆品牌在细分赛道取得了强劲的业绩增长和销售表现。其中，selsun 洗护海外旗舰店斩获了天猫国际洗发水品类 TOP1，mediheal 美迪惠尔旗舰店在内容渠道同比增长 399%，AXXZIA 化妆品海外旗舰店同比增幅高达 132%，实现了翻倍式增长。

而在前不久，若羽臣又分别与韩国美妆巨头爱茉莉及美国化妆品品牌宝拉珍选达成了深度合作，若羽臣凭借在快消品领域积累的专业服务能力，为这两家美妆品牌提供精细化的电商代运营服务，与其共创线上生意增长的解决方案。

随着代运营行业的加速升级，品牌方对服务商的专业性及整合能力要求越来越高，因此，能够提供一站式服务的代运营商将获得充足的发展空间。

作为一家持续创新的电商综合服务商，在流量变革时代，若羽臣持续强化自身服务能力，不断探寻人货场重构时代下的新人群、新需求、新渠道以及新产品变化趋势，已先后为上百个国内外知名品牌输出了针对性的用户运营方案和产品策略，并能基于全域运营视角，在营销推广上持续创新，在助力品牌线上生意增长的同时也提升了品牌影响力，为品牌创造出新价值。