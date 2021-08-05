根据 Strategy Analytics 最新发布的研究报告《realme 加入一亿部智能手机出货量精英俱乐部》，realme 成为全球智能手机市场历史上最快达到 1 亿部出货量的品牌。报告发现，截止 2021 年 6 月 realme 全球智能手机出货量累计达到了 1 亿部。

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 表示：“realme 是全球智能手机出货量累计达到 1 亿部最快的品牌。仅用了 37 个月，智能手机的出货量就从零增长到 1 亿部。这比过去四分之一个世纪里的苹果、三星、诺基亚、华为、小米或任何其他主要智能手机品牌的速度都要快。”

realme 的全球智能手机增长受到了中国和印度两个市场的强劲推动。

2021 年上半年与 2020 年下半年相比，realme 在中国增长了惊人的+175%。realme 如今是中国增长最快的智能手机品牌。

realme 在印度的出货量从 2018 年 Q2 的零跃升至 2021 年 Q2 的第四名，市场份额已达到创纪录的 14%。

StrategyAnalytics 高级总监隋倩补充说：“截至 2021 年上半年，在过去的 27 年里，只有 16 个智能手机品牌的全球累计出货量超过 1 亿部。这是一个精英俱乐部。”

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯补充说：“realme 智能手机的增长是由大量的安卓机型、有竞争力的定价、显著有效的在线营销活动和广泛的零售业务推动的。realme 在创纪录的短时间内扩大了其智能手机业务。”

图表一：全球智能手机出货量累计达到 1 亿部时长-按品牌划分