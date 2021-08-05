近日，国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构 SGS 向中兴通讯系统产品平台颁发了 ISO 26262:2018 ASIL-D 级汽车功能安全流程认证证书，该等级为汽车行业的最高功能安全等级。

据了解，SGS 成立于 1878 年，是业内首家专门针对汽车行业颁发功能安全资质证书的第三方机构，SGS 全球功能安全技术中心负责人 Martin Schmidt 系 ISO 26262 标准的发起者和起草人。

随着大数据、云应用、通信技术、人工智能不断应用，全球汽车行业正在向跨平台的智能网联以及智慧管理方面快速深入发展，使得汽车上的电子设备数量增加，电子技术应用、电气设备装配使用更加复杂。汽车产品功能安全从技术研发、流程管控、硬件使用、软件应用、人员管理上都面临新的挑战。

为解决由此产生的安全管理、危机应对、风险预警问题，国际标准化组织制定的 ISO 26262，该标准针对所有汽车主机厂及其全球供应商，覆盖产品的全部生命周期，包括功能安全管理、概念阶段开发、系统阶段开发、硬件阶段开发、软件阶段开发、支持流程、安全分析、产品发布等所有环节，为组织提供了管理与安全相关的电子电气系统的标准化框架，推动组织提高汽车电子、电气产品功能安全达到国际标准。

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