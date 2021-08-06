8 月 6 日，人工智能视觉芯片研发及基础算力平台公司——爱芯科技宣布完成 A+轮融资，总金额达数亿元人民币。本轮融资由韦豪创芯、美团联合领投，GGV 纪源资本、美团龙珠、冯源资本、元禾璞华、石溪资本、天创资本以及高德地图创始人成从武跟投，原有股东方继续投资。本轮融资资金将用于产品研发、市场拓展、产品量产及业务落地等后续发展。

爱芯科技 CEO 仇肖莘表示：“感谢 A+轮投资人对爱芯科技的支持和信赖，爱芯作为聚焦在边缘侧和端侧的 AI 基础算力平台公司，会持续布局边缘计算应用领域，继续打造具有差异化的人工智能视觉芯片，并推动新款 AI 芯片的量产和落地，为合作伙伴提供稳定的货源保障和全栈式解决方案。未来，我们希望进一步赋能 AIoT、消费电子、智能驾驶等多个场景，通过自主研发创新，满足中国 ‘新基建’ 建设过程中日益上扬的智能化升级需求，以 ‘视界’ 改变世界，成为智慧生活的赋能者。”

爱芯科技成立于 2019 年 5 月，专注于研发高性能、低功耗的人工智能视觉处理芯片，并自主开发面向推理加速的神经网络处理器。2020 年 12 月爱芯科技自主研发的第一颗 AI 芯片——AX630A 已达成量产状态，这一针对边缘侧、端侧应用的人工智能视觉芯片，在算法与硬件的深度结合下，可提供业界领先的视频图像质量，支持物体检测、人脸识别等多种 AI 视觉任务。

产品性能方面，爱芯科技 AI-ISP 技术拥有强大的暗光图像视频处理能力、密集场景下智能分析能力、多路视频结构化处理能力等多项核心优势，可广泛应用于智慧城市、智慧零售、智能社区、智能家居、物联网设备等场景。

爱芯科技表示，未来将在保障 AX630A 现货供应的基础上，持续研发更多具有差异化的产品，适应端侧与边缘侧复杂的应用环境，覆盖高中低端市场，以完善的产业链路为合作伙伴提供全栈式 AI 视觉处理解决方案，赋能各行各业实现智慧化发展，真正实现 “AI 改变生活”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。