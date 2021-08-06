近日，百度 Apollo 全新一代自动驾驶小巴阿波龙 Ⅱ 正式亮相。

阿波龙Ⅱ集成了 Apollo 最新一代自研自动驾驶计算平台与传感器系统，与 Apollo Robotaxi 实现能力互通；核心计算单元算力提升三倍达到 372Tops，与 Robotaxi 算力持平。传感器层面，阿波龙Ⅱ搭载了两个 40 线激光雷达，融合毫米波雷达和环视摄像头，探测距离达到 250 米，定位精度达到厘米级，系统整体反应水平达到毫秒级。较之上一代，阿波龙Ⅱ整车有 155 项综合能力提升。基于这些能力，阿波龙Ⅱ能够顺利应对无保护左转、车流择机变道、路口通行等城市开放道路复杂场景，ODD（自动驾驶运行设计区域）也从封闭、半封闭园区进阶扩大到开放道路。

阿波龙Ⅱ还进一步提升了车辆的安全可靠性，搭载百度 Apollo 独特的双重冗余保障：车路协同和 5G 云代驾。在车路协同能力加持下，阿波龙Ⅱ能将单车智能问题减少 54%、路口急刹情况降低 90%；而 5G 云代驾能力则是保证了在极端场景下，车辆也能安全、通畅行驶。

车内智能座舱体验方面，阿波龙Ⅱ车内搭载了 Apollo 与 BOE 联合打造的全球首款车规级 55 寸智慧透明显示车窗，可展现车辆周围的道路元素和驾驶行为。通过高清大屏，用户还能与搭载百度智能语音交互系统的虚拟领航员进行交互，洞察周边吃喝玩乐信息。此外，空间宽敞的智慧座舱、绕式的座椅设计、一体式顶灯等设计，能为用户带来全新体验。

此次阿波龙Ⅱ全新升级后，不仅拥有更加多元化、灵活可定制的百变车辆形态，也将以公共出行为起点连通更广泛的交通场景。今年 2 月 9 日，百度 Apollo 全球首个服务多元出行的 MaaS 平台首次亮相。作为 MaaS 平台重要成员，阿波龙Ⅱ能与多种交通工具无缝衔接，配合自动驾驶车辆及传统公交运力，同时大大缩减用户短途步行时长，为解决市民出行的最后一公里难题带来全新思路。在实际落地过程中，阿波龙Ⅱ还能够针对不同场合，提供公交模式、约车模式、景区路线游览等多种出行模式。