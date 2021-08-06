以下内容来自 Counterpoint Research：

脱离华为独立运营后的荣耀正逐渐夺回其在中国智能手机市场的份额。与此同时，像 OPPO、vivo 和小米等厂商一样，荣耀也在积极探索高端市场，向上拓展发展空间。我们预计，在 2000-4000 元人民币（300-600 美元）及以上价格段的细分市场中，OEM 市场份额竞争将更为激烈，2021 年下半年总体竞争格局将会再次洗牌。

荣耀（HONOR）中国市场月度销量 vs 市场份额

根据 Counterpoint 的月度智能手机数据（Market Pulse）显示，荣耀在中国市场的份额从 1 月的 5.1% 反弹至 6 月的 8.4%。虽然 6 月荣耀的销量仅为其去年 8 月 455 万台的一半左右，但目前的增长势头表现强劲。从环比增长来看，荣耀 5 月和 6 月分别环比增长 39% 和 27%。因此，同时从市场份额和销量两个角度来看，荣耀智能手机销量已经触底反弹。从 7 月份的初步数据来看，荣耀市场份额依然维持了增长动能，整体趋势向全面复苏演进。

品牌势能及产品研发能力

荣耀目前的表现在很大程度上可以归功于其此前长期积累的品牌势能和研发实力。荣耀品牌在中国消费者中仍然受到欢迎。荣耀拥有从华为整建制迁移的超过 4000 人的研发团队。荣耀 CEO 赵明也曾表示，荣耀拥有” 最优质的资产 “即研发能力。这些也帮助荣耀巩固了其 “技术过硬” 的品牌形象，吸引了此前华为的忠实用户。尽管其他厂商在过去的 6 个月努力抢占华为的市场份额，但仍有部分华为用户并没有转向其他厂商而是选择推迟换机时间。

供应商和经销商渠道

另一个关键因素是供应商和分销商网络。独立后的荣耀着力解决供应链的问题。在零部件供应普遍紧张的情况下，供应链的能力对荣耀市场份额回升也至关重要。荣耀 50 系列首发搭载骁龙 778G 5G 芯片组，说明了其在解决供应问题上取得了实质性进展。

荣耀还有一个独家优势­——股东结构。荣耀的股东囊括了中国市场主要的电子产品经销商。这保证了荣耀的产品可以分销至线下渠道，进入中国最大的细分市场。其他 OEM 厂商也都在关注更多的线下业务。部分厂商花费数年精力深耕线上渠道后，也不得不转向重新布局线下渠道，这也说明了线下渠道在中国智能手机市场中的重要性。

荣耀 50 系列

荣耀 50 系列的销售表现对荣耀整体市场份额的回升有很大帮助。荣耀 50 系列的销售情况体现了市场对荣耀产品研发和品牌的认可。

荣耀 50 延续了过往的线上渠道的优势。荣耀官方数据显示，荣耀 50 在 6 月 25 日发售后一分钟就录得线上全平台 5 亿元人民币的销售额。在整体销售方面，根据 Counterpoint 的智能手机追踪数据，荣耀在 6 月 21 日至 7 月 4 日期间的销量较前一个 14 天增长了 36%，周销市场份额也随后稳定在 12% 左右。

荣耀（HONOR）中国市场销售数据

荣耀 50 系列的价格覆盖 2000 元-4000 元价位段，涵盖了中国智能手机市场的大众市场和中高端市场。该产品系列的推出清楚地宣告了公司意在恢复头部厂商地位，并努力拓展更大的发展空间。其中，荣耀 50 的屏幕为 6.57 英寸，采用 OLED 技术，正面采用单挖孔曲面屏设计，后置相机模组拥有四枚摄像头。

机型参数：荣耀 50

高端市场之争

由于华为的 P 和 Mate 系列继续维持低出货量，OPPO、vivo、小米和荣耀在内的 OEM 厂商在高端市场仍有机会。尽管厂商在高价格段积极布局，但市场中还没有出现公认的 “华为继承者”。

凭借出色的品牌优势，累积的研发能力和分销优势，HONOR 即将发布的 Magic 3 系列，有望进一步加剧中国高端市场的竞争。