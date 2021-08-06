开源 Data Cloud 服务商「Datafuse Labs」今日宣布，已完成数百万美元种子轮与天使轮融资。种子轮融资为华创资本领投、九合创投跟投；天使轮融资为高瓴创投领投，老股东华创资本、九合创投跟投。融资资金将主要用于第一代产品的研发和国际化团队的搭建。

Datafuse Labs 成立于 2021 年 3 月，创始团队成员来自阿里云、青云、Google 等国内外云计算公司，在云原生数据库领域有着丰富的工程经验，研发人员分布在中、美两地，同时也是数据库开源社区活跃贡献者。

开源项目 Datafuse 的发起人与 Datafuse Labs 创始人张雁飞是前阿里云数据库内核组早期成员、前青云数据库团队负责人。联合创始人王吟是前青云公有云解决方案团队负责人，另一位联合创始人吴炳锡是中国数据库大会（DTCC）顾问委员会主席/出品人，3306π社区联合创始人&前知数堂联合创始人。

Datafuse Labs 团队在云数据库领域有着多年的研发和产品经验，在研发和提供产品过程中，他们发现目前大部分企业做云数仓，还是基于传统数仓架构和代码结构演进而来，在一定程度上实现了计算和存储分离，但是随着用户和数据量的持续增长，资源管理和运维成本依然高昂，并没有充分发挥云资源的弹性、池化等优势。

因此，他们使用 Rust 从零开始打造一个完全面向云架构的新式开源数据云平台 Datafuse。在架构上，Datafuse 不仅仅是计算和存储分离，而是更加专注计算和状态（存储只是状态的一种，另外还有 Cache、Metadata、Transaction 等）的分离。状态层充分利用云资源的弹性和池化优势，计算层按需、按量使用，从而实现对资源的精细化管理和调度，最大限度解决数据规模化后的资源和运维成本问题，为用户提供更低成本、更高性能、更加易用的一站式平台。

在用户层面， 采用开源的方式，让更多开发者能够在早期就参与到产品的建设中来，并与 Datafuse Labs 一起去做核心产品的打磨与市场尝试，目前 Datafuse 已在 Github 上全部开源。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。