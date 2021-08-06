近日，PaaS+HR SaaS 综合服务商理才网（daydao）宣布获得中投信联、光信资本、中南泊富基金、诚煜资本、德信基金等参投、创始人陈谏跟投的 3 亿元 C1 轮投资。本次融资额将主要用于 PaaS+小生态发展及 HR 专业管理的 AI 化产品研发。

资料显示：「理才网」成立于 2014 年，是一家以人力资源服务为核心的企业服务厂商，深耕人资管理、招聘管理、绩效管理、薪酬福利等业务场景，同时致力于通过布局自研的 PaaS 产品为企业提供一体化服务。

一直以来，中国的企业相对于海外企业有其复杂性的一面。在软件时代，中国本土软件的市场占有率在 95% 以上，本土软件的灵活性更加适合中国企业的非标准化管理。中国的大中型企业 IT 投入巨大，加之需求标准化的程度不高，个性化的需求需要大量的定制开发，很难在短期内采用 SaaS。据中国人力资源管理网统计，国内万人以上企业采用 CORE HR SaaS 的不到 2000 家，占比不到 2%，98% 的万人以上规模企业选择本地部署。

与此同时，全国共有活跃企业 3812 万家，其中 96% 为中小企业。客群体量庞大，但在传统软件时代，因套装软件成本很高，中小企业的付费意愿普遍比较差。2015 年之前，本地部署的 HR 软件平均单价在 26 万左右，基本上没有 10 万以下的项目，大的项目过千万，100 人的企业确实很难花 10 万去采购一套 HR 软件，再加上安装维护、服务器建设、IT 人员等，负担很重，性价比很差。到了现在的 SaaS 时代，企业可按需付费，使用成本也大大降低。以理才网为例，2020 年平均客单价在 8000 元，不到一个员工的月工资，在付费上基本没什么障碍。另外，中小企业 HR 的付款权限基本上都超过了 2 万，决策速度远超大项目。吸引这部分客户使用，成了 SaaS 发展的契机，也推动以 daydao 为代表的主打中小企业客群的服务商崛起。据不完全统计，截止 2021 年 5 月，国内积累超 10 万以上的用户的 HR SaaS 厂商已有几家，其中，理才网 daydao 已服务超过 60 万家企业。

理才网核心产品 HR SaaS 主要定位在 500 人以下的中小企业，3 万家付费用户中，企业的平均人数只有 156 人。现在使用 daydao 各产品线的 60 多万家企业用户中，平均人数只有 87 人。经过近 8 年发展，daydao APP 的下载量逐渐领先于同行。

当然，daydao HR SaaS 定位在中小企业，并不是说不能服务于大企业。截止当前，daydao 的用户涵盖几百家集团性或者上市企业，理才网产品与服务团队脱胎于金蝶用友，服务过 20 多万家大型客户，专业基础非常扎实。在打造 daydao HR SaaS 的同时，核心团队参与撰写出版的系列 HR 专业书籍，也为企业实施应用打下了理论基础，目前该套书还在多所高校作为课外教材在使用。理才网团队大多是 HR 专业加 IT 的组合，“27 相业绩管理模型”、“绩效映射法” 等申请了专利的管理工具得以通过 SaaS 的模式在客户中推广，还解决了困惑中国大中型企业业绩管理的难题。

创始人陈谏认为：相对于大型企业，中小型企业其实更需要专业的管理工具、强大的数据挖掘与分析功能、更加广泛的企业外资源，daydao HR SaaS 恰如其分地在应用部署中做到了这一点。比如轻松快捷地进行薪酬竞争力分析、智能建立职务智能及组织系统、团队匹配度分析、员工满意度分析、智能面试、关键员工职业发展评估、岗位分析等，这些是中小企业之前很少涉及的领域。“10000 个人的公司用错一个人的风险是 0.01%，而 10 个人的公司用错一个人的风险是 10%，而且大型企业的 HR 人员相对更有经验，所以小微企业更加依赖 SaaS 中管理工具和大数据分析的专业支持”。

“比起 1 个 100 万的项目，营销培训交付及后期服务，一个都不能少。我更喜欢 100 个 1 万的项目，不需要营销，不需要培训，不需要交付；1 个 100 万的项目，毛利率只 18%，而 100 个 1 万的项目，毛利率有 95%，这其实就是小而轻的 SaaS 相对于项目型业务（软件项目和大的 SaaS 项目）最大的优势。”

谈到此次投资，中投信联贾总还表示：“一个事业的成功，在于战略和团队。在战略上，理才网定位采用纯互联网的模式服务于中国的中小企业，在以优秀的产品为前提的基础上，将营销成本和交付成本降到最低，实现利润快速增长的模式，使理才网成为一个在短期内很强、将来也会很大的企业。现在理才网的财务表现已经体现了这些能力，而且理才网已经服务众多央企国企多年，具备深厚的专业能力和技术能力，我们坚定支持理才网。”

中南泊富基金胡总谈到：理才网是一家纯互联网模式的公司，产品过硬、运营模式很符合中国企业的特点，另外理才网团队深耕 HR 领域二十多年，是国内最早的 SaaS 研究和开发者，我们在投资理才网之前已经成为了理才网的客户，我们相信，理才网有能力服务更多像我们这样典型的中国企业，业绩会连续几年成倍成长。

在国内市场，国家队资本正是资源的主力。此次 “国家队” 的入驻，无疑能更好地协助理才网服务央企、国企、事业单位，增加用户采用理才网服务的信心。谈到完成本轮融资，理才网创始人陈谏觉得责任重大。他表示将在国家队的支持下，顺应国家战略，服务好中小企业，赋能中小企业，让中国的企业发展更快、更强，融到的资金将全部投入到以 AI 管理为核心的产品研发中。

他同时指出：在市场上，to B 的 SaaS 并不是纯烧钱的行业，不像 to C 业务那样需要靠资本来打市场和补贴市场，理才网在 HR 领域已经形成较好的口碑，营销上也进入一个高转介绍（SaaS 业务进入良性循环的重要指标）的阶段，加之有软银中国、复星集团、华山资本等头牌机构加持和这次引进的国家队背书，本轮选择投资人更看重的是投资人背后的资源。下一阶段还会引进战略投资人，其中包括大型的互联网服务商。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。