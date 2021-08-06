近日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（简称：康乐卫士）宣布完成 Pre-IPO 融资，募集资金 10.15 亿元，主要投资方包括建银国际、云锋基金、济民可信和盈科资本等业内投资机构。易凯资本和凯乘资本在本次交易中担任财务顾问。

据悉，本轮融资将主要用于公司旗下重组人乳头瘤病毒（HPV）三价（16/18/58 型）疫苗、重组人乳头瘤病毒（HPV）九价（6/11/16/18/31/33/45/52/58 型）疫苗的临床研究，以及建设昆明疫苗产业基地，重组诺如病毒疫苗、重组新冠疫苗临床前及临床研究，和其它在研产品临床前研究及流动资金补充。

此前，康乐卫士还曾在 2015、2019 和 2020 年分别完成三次溢价发行融资，分别募资资金 3000 万、5071 万和 6.5 亿人民币。

康乐卫士董事长郝春利表示：“由衷感谢一路陪伴康乐的投资人们，谢谢大家长久以来的大力支持，康乐势必会因有你们而更加卓越。作为十几年来专注于新药研发的创业者，我们曾经经历过各种困难与挑战，我们希望新药人与聚焦新药研发的投资人都要在初期就正视新药研发 ‘三高一长’ 的特点，审慎选择研发切入点与投资标的，在项目早期就有长远的关于研发阶段与融资渠道的系统考虑，避免出现错配。”

康乐卫士成立于 2008 年，公司主要研发基于结构设计的重组蛋白药物，逐步建立了国内外领先的重组病毒样颗粒（VLP）疫苗设计、VLP 蛋白表达及疫苗工程化技术、VLP 疫苗的质量评价、疫苗抗体制备及检测等多个关键技术平台，并建成了符合 GMP 条件的中试基地。

基于这些研发平台，康乐卫士成功开发了预防宫颈癌等恶性肿瘤的重组三价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗和重组九价 HPV 疫苗，并正在开发重组十五价 HPV 疫苗、重组双价新冠病毒疫苗、重组诺如病毒疫苗、重组手足口病疫苗、重组脊髓灰质炎疫苗、重组呼吸道合胞病毒疫苗、重组带状疱疹疫苗、重组甲乙肝联苗及重组四价流感疫苗等重大项目。

此外，疫苗的研发应以市场需求为导向，在未来新冠疫情常态化的趋势下，康乐卫士还自主开发了可以预防变异瘤株感染的重组双价新冠疫苗，以提高预防范围与免疫原性，以及免疫持久性。

目前，康乐卫士的三价 HPV 与九价 HPV 疫苗进展顺利，均已进入临床Ⅲ期；与此同时，康乐卫士也已完成主要生产车间的工程建设，预计产后产能将达到 3000 万剂/年。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。