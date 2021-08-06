植物肉公司 v2food 宣布完成近 3.5 亿元（5400 万美元）B+轮融资，本轮融资由使命驱动型食品和农业风险投资公司 Astanor Ventures 领投，并引入中国生活服务电子商务平台作为战略投资者。B 轮投资者华兴资本旗下华兴新经济基金、Main Sequence、淡马锡旗下基金 ABCWorld Asia 等继续跟投。本次融资将赋予 v2food 更多本土资源优势，加速拓展中国市场。

v2food 于 2019 年 1 月成立，不到一年即获得近 2.3 亿元（3500 万美元）A 轮融资，2020 年 10 月，v2food 完成近 3.7 亿元（5700 万美元）的 B 轮融资。截至目前，累计融资已达 8.9 亿元人民币（1.38 亿美元）。

继成功开拓新西兰、泰国、菲律宾、日本、韩国等国际市场后，v2food 在近期正式宣布进入中国市场，并推出 v2 牛肉糜、猪肉糜及 v2 牛肉汉堡饼等首批产品。自此以来，v2food 便在中国不断深化本地化举措，与诸多餐厅及合作伙伴打造未来饮食新体验，比如与 iDAMA 推出植物肉创新菜品，还参与上海餐厅酒吧 Liquid Laundry 举办 “素食者之夜”，联合知名大厨推出限定菜单。

v2food 的首席执行官兼创始人 Nick Hazell 表示：“我们很高兴新的投资者加入了我们的旅程，也非常感谢那些长期以来一直支持我们的投资者。目前，公司正在加快产品创新步伐，扩大业务范围。在立足于全球总部的基础上，正式开展中国区业务。我们任命了中国区总经理潘明东先生，负责管理和推动亚洲地区品牌建设。本轮融资可以使我们继续努力推进产品迭代，并在企业规模、全球竞争力及业务发展方面得到更强有力的支持。”

v2food 将推出符合中式口味的预制菜品。未来 6 个月，v2food 将专注于 B 端餐饮渠道，推出中西不同美食，并发展线上线下零售渠道。同时，v2food 也计划利用新资金扩大在华经营规模，实现包括 v2 饺子，v2 蒸包等在内的诸多产品的本地化生产。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。