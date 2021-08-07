据媒体报道，大众汽车可能会在 2024 年推出其首款 MEB 小型车 — — 相比此前的猜测，估计会是斯柯达的小型车。

在德国《Automobilwoche》中，记者格奥尔格·卡彻提到了可能的型号名称：根据他提供的信息，斯柯达 Elroq 将于 2024 年年中推出，随后是 2025 年初的 Seat Acandra，2025 年晚些时候将推出大众 ID.1 车型。

据卡彻说，斯柯达 Elroq 将是一辆 “奥迪 A1 城市雕刻风格” 的车辆。根据这一名称，奥迪出售 A1 的稍高版本，但不是跨界车或迷你 SUV。根据该报告，大众和 Seat 可能会选择这种车型，以巴西制造的大众 Taigo 燃烧风格的 CUV 为模型。作为 “城市掀背车” 的大众 ID.2 将随后在 2027 年跟进。

小型电动汽车仍将从根本上基于 MEB（新的 SSP 平台要到 2026 年才能推出），但将与 ID.3 和 ID.4 的当前相比，由 1.1 操作系统升级。然而，就硬件——以及电池——而言，电动小型汽车仍将基于当前的发展状态。

MEB 小型车的实际规模还有待观察；卡赫在文章中没有对此提供任何细节。相比之下，奥迪 A1 Citycarver 和大众 Taigo 分别长 4.05 米和 4.27 米，这比大众 e-Up 及其姊妹车型等目前流行的电动汽车高出一个档次。

“小型电动汽车家族” 的起价可能为 1.9 万欧元。然而，据说这些车型的最终发布尚未发布。马托雷尔和潘普洛纳的 SEAT 工厂显然是最受欢迎的生产基地。Seat 希望在马托雷尔制造电动汽车的事实并不奇怪：3 月，西班牙大众品牌宣布，从 2025 年起，它打算每年在其主要工厂制造 50 万辆电动汽车。根据当时的信息，据说 “城市电动汽车” 的价格在 2 万至 2.5 万欧元之间，可能是卡彻称之为 Acandra 的车型。