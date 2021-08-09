根据 Canalys 发布的最新数据，2021 年第二季度中国大陆市场的 PC 总出货量同比下降 3%，环比增长 13%，达到 1940 万台。相比第一季度，台式机、笔记本电脑和平板电脑的出货量都取得增长。台式和移动工作站的出货量比去年增长 77%，达到 27 万台。标准台式机的出货量恢复至 500 万台。笔记本电脑的出货量持平，仅增长 1.4% 至 860 万台。然而，2021 年第二季度平板电脑的出货量同比骤降 24%。

Canalys 中国分析师 Emma Xu 表示：“商业需求的增加引发了新一波的增长。京东、天猫和苏宁等大多数重要的线上零售商举办了线上 ‘618’ 购物节活动，这促进了小企业和消费者的购买，尤其是台式机和笔记本电脑的采购。中国大陆仍然是台式机需求高企的少数几个市场之一，并且该品类一直保持着同比正增长。”

由于华为遭遇重重问题及决定剥离荣耀，中国大陆的 PC 厂商排行榜出现了一些变化。联想进一步巩固了其领导地位，同比增长 31%，以 560 万台的出货量获得 40% 的市场份额。戴尔实现 32% 的同比增长，这得益于其台式机和工作站的大幅增长。惠普和华硕的排名均因华为的滑落而上升，分列第三和第四。不过惠普的出货量同比下降 3% 至 110 万台，而华硕同比增长 25%，出货量为 90 万台。华为在出货量同比骤降 64% 后排名第五。Canalys 研究总监 Rushabh Doshi 表示：“荣耀的独立导致华为的名次下滑，但缺乏新笔记本电脑的推出才是主要原因，而这将促进其他厂商对第四和第五名的追逐和竞争。”

在平板电脑市场，头部厂商苹果的份额从去年第二季度的 45% 下降到今年的 31%，一方面源于 2020 年第二季度新冠疫情封锁带来的消费需求，同时也因为三星和联想等厂商的兴起，它们抓住了消费者领域新一轮的平板电脑需求。三星和联想均迎来强劲的年度增长，分别达到 78% 和 299%，排名第三和第四。受多重制裁和荣耀剥离的不利影响，华为的出货量骤降 60% 以上，出货仅超过 100 万台。荣耀排名第五，出货量为 60 万台，这主要得益于其线下渠道的扩张。

Xu 表示：“混合教室和工作场所是平板电脑增长的全球性因素。许多厂商视渴望人手一台设备为大好机会，同时将智慧课堂和数字医疗视为扩大自身产品组合的一个关键驱动因素。”

“作为平板电脑的一个核心市场，中国大陆的 K12 教育市场受到了禁止校外培训的新政策的重创。政策旨在消除社会经济差异带来的教育不平等，并最大限度地减轻家长的经济负担。当教育系统更加规则之后，这会为数字化基础设施升级和平板电脑等设备的内嵌功能的更新带来潜在机会。” Xu 表示。

“展望未来，部件短缺仍将是限制 2021 年剩余季度增长的主要因素，而部件供不应求带来的价格上涨也将为平板电脑的增长带来阻碍。但由于平板电脑在消费者领域和商业领域的应用都越来越广泛， Canalys 对平板电脑的长期前景保持乐观。”