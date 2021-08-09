由于企业日常工作加速向云端迁移，云原生应用程序加快开发，2021 年第二季度全球云基础设施服务支出增长 36% 至 470 亿美元。根据 Canalys 的最新数据显示，第二季度支出比上一季度增加逾 50 亿美元，比 2020 年第二季度增加逾 120 亿美元。在过去 18 个月，新冠疫情暴露了许多组织在盈利能力和运营上的羸弱。所有垂直行业的机构都对此做出了回应，投入到业务恢复的规划上，这加快了数字化转型项目的进程，并增加了云服务的使用量。复苏正有条不紊地进行，但今年前六个月的极端天气事件和自然灾害已让人们担忧环境风险带来的长期影响。当前的行动倡议是将可持续发展作为新冠疫情后投资的关键，并增强环境恢复能力，这一倡议将进一步提升云服务的重要性。

随着政府、企业、消费者和投资者提高可持续发展方面的目标和期望，科技行业对环境的影响备受关注。Canalys 研究分析师 Blake Murray 说：“大家越来越意识到云服务提供商运营的数据中心提供的数字化服务也会耗用能源、排放碳。但领先的服务商也处于开展环境恢复工作的最前沿。这些公司采用的最佳实践和技术会慢慢渗透到行业中的各个角落，而客户将越来越多使用云服务来减轻一些环境责任，并实现可持续发展目标。”

三大云服务提供商在 2021 年第二季度的总支出中共占 61% 的比重，它们在减少各自的碳足迹方面取得了进展，并制定了积极大胆的目标，旨在进一步减小对未来造成的环境影响。考虑到他们的业务规模，这一点至关重要。

亚马逊网络服务（AWS）是 2021 年第二季度领先的云服务提供商，年增长幅度达到 37%，占总支出的 31%。母公司亚马逊最近宣布在全球启动 14 个新的风能和太阳能项目，并声称是全球最大的可再生能源采购商，迄今为止采购量已超过 10 吉瓦。部分能源用于支持 AWS 数据中心，其中几座中心已经实现了碳中和。目前，亚马逊 40% 的业务运营使用可再生能源，计划到 2030 年使用的能源 100% 是可再生能源。AWS 计划到 2025 年 100% 使用可再生能源支持业务运营。

微软 Azure 是 2021 年第二季度的第二大云服务提供商，占有 22% 的市场份额，增幅达到 51%。微软自 2012 年以来就实现了碳中和，力争到 2030 年实现碳负排放、用水正排放（carbon negative and water positive）。微软计划到 2030 年实现零废弃物，其 Circular Centers（循环中心）将重新利用或重复使用其数据中心的服务器及其他硬件。微软还在水下数据中心和氢燃料电池方面进行创新，计划到 2025 年使其数据中心百分之百由可再生能源提供动力。微软发布了一个公开可用的云排放计算器，方便客户分析自己的碳排放量。

谷歌云在第二季度增长了 66%，占有 8% 的市场份额。它在 2007 年就实现了碳中和，2017 年采购的可再生能源首次比它耗用的总电量还多。从去年开始，谷歌宣布已通过采购 O 型（offset）碳排放指标，消除了其所有历史碳排放量，并设定了到 2030 年所有数据中心和园区全部使用可再生能源来运行的目标。谷歌还公布其所有数据中心的电力使用效率（PUE），提高了可持续发展方面的透明度。谷歌云还开发了机器学习模型，基于客户在可再生能源方面的可用性，协助调整用电工作负载。

可再生能源的价格现在与矿物燃料相比颇具竞争力，为云服务提供商的数据中心提供动力的可再生能源所占的比重将提高。Canalys 首席分析师 Matthew Ball 表示：“政府的监管——尤其是与《巴黎协定》密切相关的政府的监管——会继续加强，而越来越多的云服务合同会添加可持续发展方面的要求。客户将不断评估其云服务提供商，并使用多云策略来实现最低的碳足迹。然而，可持续发展实践方面衡量标准的透明度将必须提高。”

Canalys 将云基础设施服务定义为在专用托管私有基础设施上或共享基础设施上提供基础设施即服务和平台即服务的服务。这不直接包括软件即服务支出，但包括被用于托管和运营软件即服务的基础设施服务所产生的收入。