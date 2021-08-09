武汉智化科技（Chemical.AI）近日宣布完成近 1500 万美元的 A+轮融资，由源码资本领投，红杉中国、峰瑞资本和华方资本跟投，此次融资主要用于 AI 自动化合成平台建设与完善以及专业的市场推广。此前，该公司于 2019 年获得峰瑞资本的天使轮投资，并于 2021 年完成由红杉中国种子基金领投，巢生资本、峰瑞资本跟投的 A 轮融资。

智化科技是一家 AI 赋能化学合成的科技公司，致力于用人工智能和化学大数据解决新药研发临床前的化学合成问题，大幅度提高分子合成的效率。智化科技创始团队在化学信息学领域深耕十余年，有着丰富的研发经验，并积累了大量化学化工行业的专业数据。

对于获得本轮融资，智化科技创始人、CEO 夏宁博士说道：“得益于企业起步早、技术积累厚实，智化团队已经在智能化合成方向取得了良好进展，发展前景广阔，这是智化科技获得本轮融资的最主要原因。获得本轮融资能让我们更好地去完善自动化合成平台以及实验数据收集，成为为合成研发企业服务的 AI 平台型企业，进而助推整个分子合成行业从 “手工时代” 进阶到 “智能化” 阶段。”

在化学合成领域当中，尽管自动化设备正在被逐步推广使用，但是让一台计算机设计自己的合成工序仍然是大问题，硬件，数据和软件三者的有机结合是最核心的难题。虽然 E.J. Corey 教授于上世纪 60 年代确定了逆合成规则，但是一直到 2019 年下半年，美国 MIT News 网站才发文称：“在 AI 的帮助下，机器人平台可以实现自动化分子制造”。这也足以证明实现自动化合成的难度之大。

然而，智化团队在化学合成细分领域沉淀多年，并在逆合成阶段取得了显著成果，以自定义算法促进有价值的数据集成和反应预测，不断完善 AI 自动化合成平台，进而赋能团队研发人员。目前已经与全球多家大型药企、CRO 巨头建立了长期合作关系。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。