8 月 9 日，跨界潮玩数码 IP 品牌「重力星球 Gravastar」宣布完成近千万元人民币天使轮融资，由青松基金独家投资。

重力星球是由深圳市拙野创意有限公司推出的潮玩数码品牌，公司成立于 2019 年，主要针对全球年轻人开发潮玩消费电子产品，致力于打造风靡全球的跨界潮玩数码 IP。

其创始人兼 CEO 黄勇表示，本轮融资将主要用于新品开发、团队建设、品牌推广及内容创作。

作为主打硬核科幻风格的创新潮玩品牌，重力星球的主力产品 Mars 和 Venus 为全球首创的异形机甲科幻机器人音响。

产品刚推出时主打海外市场，目前已在 Indiegogo、Kibidanggo、Wadiz 等海外众筹平台上线，并打破近几年各平台蓝牙音响的众筹金额纪录。

据重力星球官方统计，全球有超过 200 家媒体对其产品进行了报道，遍布美国、欧洲、日韩、东南亚等国家和地区；YouTube 有近 700 名博主对产品进行测评报道，总播放量超过 5000 万；Facebook 曝光量超 1.2 亿；全球粉丝超 200 万。

成功跑通海外市场之后，重力星球借势打通了国内线上、线下销售渠道，构建了由京东、天猫为主的线上电商系统，目前线上销售占总额的 70% 以上；线下也成功进入了顺电、酷动 Coodoo、X11、酷乐潮玩、机器时代、客吉莱、Drivepro、声音小镇、上海美承、北京英龙华辰、北京极物等 300+潮流电子连锁门店系统。

目前，重力星球产品已售出近十万台，年营收环比增长 300%，复购率达 20%。产品的供应链主要选择一线品牌的合作方，不良率控制在千分之五以下。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。