近日，珞安科技连续完成 B+、B++两轮战略融资，合计融资金额 1 亿元人民币。B+轮融资由容腾 5G 产业基金、上汽产业基金联合投资，B++轮融资由背靠苏州工业园区的品牌基金元禾重元独家投资。

珞安科技成立于 2016 年，是国内技术实力领先的工控安全企业。该公司以技术创新作为核心驱动引擎，自成立以来一直坚持自主研发，拥有 30 余项发明专利，7 大类 20 余款自主研发的安全产品，与多个自动化厂商的业务系统实现了深度融合。其拥有面向电力、石油石化、轨道交通、智能制造等多个重点行业的工控安全产品和服务解决方案，为国内超 1500 家监管机构和工业企业提供安全服务。

珞安科技 CEO 张晓东表示：“在国家政策和市场需求的双核驱动下，可预见未来几年工控安全行业将面临井喷式高速发展。接下来，珞安科技将继续砥砺前行、牢记使命，坚持自主创新，将产品、技术、人才和品牌作为公司长期核心竞争力，不断巩固既有行业优势的同时，进一步提升区域渠道支撑能力，努力为用户提供专业、便捷、及时、高效的安全服务和技术支撑，为国家关键信息基础设施安全稳定运行保驾护航。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。