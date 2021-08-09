8 月 9 日，乐摇摇宣布完成数亿元 D 轮融资，本轮融资由中银粤财、中信证券、三七互娱、广州城投参控基金、金浦文创、源合智创资本共同投资，凡卓资本担任本轮融资的独家财务顾问。此前乐摇摇曾获腾讯投资、广发信德、成为资本、德同资本等多家知名机构的投资和认可。本轮融资资金将继续用于乐摇摇的市场拓展，以及 IoT 物联网+SaaS 方向的创新技术研发。

乐摇摇创立于 2015 年，是一家智能自助设备数字化服务平台，专注于提供智能物联网硬件+SaaS 系统一体化解决方案，为线下千万级自助设备实现 “IoT 物联网+SaaS 云平台管理”，帮助运营商提升经营效益和管理效率。

在不到六年的发展时间中，乐摇摇已为超 2 亿线下 C 端用户提供服务，单日支付笔数峰值突破 350 万笔，并且连续 5 年保持着 100% 以上的年复合增长率。

目前，乐摇摇全平台在线活跃设备数达 150 万台，遍布全国 600 多个城市，业务全面覆盖文娱、生活、零售、出行等多个民生消费领域的自助设备，助力全行业自助设备智能化升级；乐摇摇积极响应国家战略号召，以智能自助服务改善民生，如助力两轮电动车和新能源汽车智能充电桩实现全国覆盖，保障充电安全；自助售货机实现 “家门口” 无接触自助服务；自助洗衣机/洗衣房联网在线支付便民利民；此外，乐摇摇服务的 20 多万运营商户大多是小微企业，通过 IoT+SaaS 的技术应用，赋能小微企业数字化升级，助力解决就业问题。

在产品和服务方面，乐摇摇通过自主研发的 AI 智能支付模块，结合云计算提高人机交互体验和工作效率。再以自研智能物联网解决方案赋能传统设备快速接入物联网平台，同时涵盖硬件开发工具、设备云、智慧商业平台，提供从技术到营销渠道，全面生态赋能近 200 类设备，150 万台在线设备。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。