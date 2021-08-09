近日，心脏介入手术机器人公司梅奥心磁（Meio CadiNav Medical）完成了 Pre-A 轮融资，本轮融资由启迪之星独家投资，明希资本在本次交易中担任独家财务顾问。融资所得将用于自建 GMP 洁净厂房体系及推进 “提香” 心脏电生理手术导航机器人的临床实验。

梅奥心磁成立于 2018 年 6 月，由陈越猛博士和 301 医院心内科主任卢才义教授联合创立，致力于心脏内科手术导航技术和介入手术机器人的研发，开发心内科磁导航平台和磁导管耗材产品体系。梅奥心磁在自主知识产权建立了研发门槛，获得 27 项专利授权，及 47 项发明专利申请，拥有核心的 Titian“提香” 心脏电生理手术导航机器人、Raphaello“拉斐罗” 手术机器人—柔性磁导航立体定位及精准消融系统。

据了解，梅奥心磁总部落地浙江省绍兴市，并在上海、杭州和绍兴设有核心研发中心。梅奥心磁创新研发的 “提香” 心脏电生理手术机器人，适配通用电⽣理标测&消融导管及导引鞘管，首次采用双操控推进系统，完成鞘管及导管一体化手术操作，毫米级导管操作精度完全实现心律失常房颤手术需求，减少⼿术 X 光机辐射时间。2021 年上半年，梅奥心磁已成功完成了 “提香” 心脏电生理手术导航机器人的动物实验阶段。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。