8 月 10 日，海蜂法务宣布完成千万元人民币级别 Pre-A 轮融资。本轮融资由聚焦于企业数字化的投资机构信天创投投资，华兴 Alpha 担任此次融资的独家财务顾问。

海蜂法务定位于企业法务 SaaS 服务，通过打造 “智能加持的共享法务部”，为中小企业提供高品质的订阅制法务解决方案。

在本轮融资完成后，海蜂法务将正式入驻深圳，进一步扩张市场规模。

海蜂法务的核心业务是通过企业法务 SaaS 的方式帮助中小企业获得 “物美价廉” 的法律顾问服务。为此，海蜂法务建立 “智能加持的共享法务部” 模式，并在这个法务部中构建起行业法律风险数据库、智能法务管理系统和智慧化法务团队管理体系，数据+系统+人完美耦合，形成核心壁垒，帮助每一家企业都拥有自己的 “专属法务”。

“订阅制的服务模式下，我们可以对企业的需求频次进行较为准确的预估，同时线上服务，不仅节省了时间及人员成本，更能保证全部服务流程在法务 SaaS 系统中留痕存档，这种线上订阅制的法务服务模式，正在被越来越多的企业接受。” 海蜂法务创始人兼 CEO 范否表示。

信天创投合伙人胡昊表示：“法律科技是我们持续看好并重点关注的方向之一。企业法律服务是企业的通用服务，目前主要由律师事务所服务的存量市场近千亿且在持续增长，海蜂法务通过 ‘系统赋能+顾问服务+行业数据沉淀’ 的模式，较大提升了供给效率，实现了服务质量、产品价格和响应及时性的统一，获得了客户的认可。我们相信海蜂团队会不断迭代和优化产品，持续为企业客户提供更加优质的法律服务。 ”

华兴资本财务顾问事业部高级副总裁、Alpha 组负责人王琦表示：“海蜂团队具有法律和互联网的复合背景，对企业法律服务有深度的理解和经验沉淀，打磨出一套 ‘数据+SAAS+人’ 的完美耦合体系，在传统非标、分散的法律服务市场开辟出一条产品化、标准化之路，颠覆和重构了行业格局。高增长的收入数据和高粘性的客户留存也已经初步验证了客户真实的需求和团队极强的执行力。很荣幸能成为海蜂的 ‘外部资本合伙人’，希望能伴随这个朝气蓬勃的团队在未来打造国内法律服务市场的领军企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。