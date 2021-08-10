滑雪移动应用滑呗近期完成 4000 万人民币 A 轮融资，本轮由高瓴创投独家投资。

滑雪轨迹算法优化

滑雪轨迹是滑雪爱好者最重要的数据资产之一。本轮融资过后，滑呗将在原有产品的基础上持续突破与创新，优化滑雪轨迹算法。技术团队目前已经攻克室内 GPS 信号弱无法进行滑雪记录的技术难题，首次实现夏季室内雪场的滑雪轨迹记录，并连续举办多场商业性质的大众室内滑雪挑战赛。

轨迹作为滑呗的核心功能，将继续升级迭代，为用户呈现 4D 界面、增加速度、坡度与用户心跳、呼吸频率等生物特征的关联性。

增加室内雪场摄影服务

滑呗已经与融创文旅签订摄影师入驻合同，滑呗的雪场摄影服务全面入驻哈尔滨、广州、成都、重庆、无锡、昆明 6 座融创室内雪场，为夏季滑雪的用户继续提供摄影服务。

高效搜图

产品端滑呗与中科院自动化研究所联合开发滑雪场景下的以图搜图和 AI 搜图功能，方便用户在最短时间内找到自己所有的滑雪照片，有效提升用户体验和照片下载量，该功能将于 9 月底上线。

全新商城体验

为了满足用户对雪具购买的需求，滑呗与国内知名数字营销公司云途数字共同打造全新体验的全品类雪具垂直商城，目前已经签约近百个雪具品牌，将增加 3D 展示、尺码适配、线上试衣间、直播等多种新功能，为滑雪爱好者提供正品、低价、超出预期的雪具购买体验。

雪场资讯与消费场景

除滑雪轨迹、滑雪摄影和垂直雪具商城的全面升级外，滑呗将在新雪季来临前与国内客流量排名靠前的雪场完成业务系统的对接工作。

届时滑呗用户可实现在 App 内部了解全国主要雪场的实时天气信息、防疫信息、人流量信息、活动信息和赛事信息等，并可以直接购买目的地雪场的雪票、住宿、餐饮、娱乐消费项目，报名参与雪场活动和赛事，部分雪场的 LED 屏幕将会支持滑呗用户在该雪场的轨迹排名信息的实时更新与展示。

滑雪导滑师

国家层面大力推行全民健身计划，并印发了《全民健身计划（2021—2025 年）》的指导性文件，文件在发展目标中提到：到 2025 年，每千人拥有社会体育指导员 2.16 名，带动全国体育产业总规模达到 5 万亿元。

下一雪季滑呗将上线带有公益属性的导滑师服务，让普通大众可以通过滑呗在国内主流雪场预约导滑服务，帮助雪友了解滑雪入门知识、快速熟悉雪场设施和雪道环境、掌握入门滑雪技巧。该功能数据将服务于雪场，同时让用户更安全无忧地享受初次滑雪体验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。