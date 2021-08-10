在 2021 财年即将结束之际，宜家中国于今天在上海举行 “未来家体验空间” 发布会暨 2022 财年启动会，盛大揭幕以创新视觉设计、便捷互动体验、社交共享共创为核心的 “未来家体验空间”——全新升级的宜家上海徐汇商场，并分享其针对中国市场的 “未来+” 战略最新动态和 2022 财年业务发展计划。活动现场亮点满满，充分体现了宜家对中国市场的深刻洞察、进一步投入的决心和对助力中国式 “更美好的日常生活 “的承诺。

“未来家体验空间 “全新亮相，创新零售商场开启中国发展新篇章

23 年前，宜家上海徐汇商场是宜家在中国大陆市场服务中国消费者的起始点。而今天，它作为宜家全球首个全新设计商场的精彩亮相，经过 4 个月的施工升级将于 8 月 12 日正式开门营业。作为宜家全球首个焕新商场，宜家上海徐汇商场将成为宜家首个 “未来家体验空间”，集中展现宜家对未来零售行业趋势的理解和由此而带来的创新商场设计和运营理念。

新商场也进一步深化了对 “沉浸式体验 “的营造，在提供更好的家居灵感及宜家美食等视觉、味觉、触觉相关体验之外，也为消费者带来听觉、嗅觉感受，帮助大家获得更沉浸的购物体验。为满足共享共创的需求，新商场还为消费者准备了三大多功能广场即日光社交广场、悬浮共享广场 、自然休憩广场，鼓励消费者边逛边探索发现，挖掘购物、社交、手工制作、休憩、美食等多种体验。

“未来+“战略规划全面落地，更完整的商业布局助推未来发展

即将于 8 月底结束的 2021 财年，是宜家 “未来+“战略的重要一年。除了焕新的 “未来家体验空间” 和更多经典线下商场如福州商场和即将开业的南宁商场之外，宜家在数字化渠道拓展及应用方面也进一步发力：2021 年 3 月底，宜家测试上线宜家可购物微信小程序。

5 月，宜家全球首个第三方平台上的销售触点——宜家天猫旗舰店，在成功试运营一年后，也继续扩大在中国大陆地区的覆盖范围，由之前的江浙沪皖地区拓展至 301 个城市和地区。

宜家天猫旗舰店全国范围内上线后，宜家还首次参与天猫 618 购物节，并于 7 月中与天猫联合打造首个宜家超级品牌日。

聚焦真实的人和真实的生活，2022 财年引导人们 “发现家的打开方式”

服务中国消费者 20 多年来，宜家注意到，对中国消费者来说，家的意义正变得丰富而多元。2021 财年，宜家联合国内领先的家居家装消费决策平台好好住，首次发布了聚焦中国人居家生活的趋势洞察报告《家为我而生》。报告中展现的中国家庭生活发展趋势让宜家坚信，美好的居家生活应该是触手可及的，同时也应该因人而异。帮助消费者在有限的家庭空间里实现生活理想、承载他们千万种不同的生活方式，是宜家中国在新财年的重要关注点。

除了以上，动点科技注意到从徐汇新商场改造后的几个点也值得一提——首先是对商场动线的大改造，既保留了展览间的经典设置，也弱化了 “饱受争议” 的迷宫式购物路线，一大证明就是以往视作攻略的” 捷径通道” 现在找不到了，或者说过时了。就初次逛街的感受下来整体流动节奏更轻松明快，你能有更多路径到达下一个或上一个家居功能的区域，个性化的主题让你也更容易发现自己向往的家的模样，甚至包括二孩、三孩等展间的增设也有惊喜；相应的，这些空间的重新布局，将原本折叠的空间利用到了更多功能型广场或是类似小吃驿站的商业街型体验，宛如发现城市的过程，从一个个家出来看到一个个和谐社区的模板。最后，是宜家在徐汇这片实验地上最为大刀阔斧的变革——曾作为网红大咖的置顶多层货架在一楼销声匿迹，取代自助取货区的是更多对话设计师、手工制作课程的体验类中心，未来有望成为下一个网红聚焦的区域。而自助取货的方式也变得更加数字化，在商场出口也将一半的结账通道改造成为了自助扫码方式，每个楼层也按区域将结账体验分布化，从这个意义上说，这座商场变得更像商城。

这些作为参考坐标去衡量一下宜家中国为中国消费者带来的改变，能够得出它今年来的确在更符合其习惯和期待的家居零售体验做出的进步，宜家，作为下一家百年企业想要而今迈步从头越，从这里迈出的这步算得上掷地有声。