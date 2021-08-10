8 月 10 日，镁信健康完成 C 轮融资，此轮融资由博裕资本、建峖实业投资联合领投，礼来亚洲基金、清池资本、中银投、AIHC 瓴健、光大控股、联新资本、波士顿投资 B Capital Group、中金公司等跟投。值得一提的是，包括上海生物医药基金、创新工场、华兴新经济基金、远毅资本等在内的诸多现有股东均继续加持。

镁信健康旗下的药康付平台是一家医疗健康服务平台，目前已与超过 50 家创新药企达成合作，合作 DTP 药房超 2000 家，覆盖全国超过 400 个城市，惠及超过数百万的肿瘤、慢性病和罕见病患者，大幅提升了患者及其家庭的医疗健康服务体验，降低了支付压力。在罕见病医疗服务方面，镁信健康成立了康付·四叶草罕见病关爱中心，提升了罕见病药物的可及性。镁信健康的康付互联网医院则对接了全球新药品、新疗法、新器械，进一步推动创新药物可及性和慢病患者的全病程健康管理。

镁信健康一直以来都深度参与了城市普惠险业务，自 2020 年起，先后为 “苏惠保”、“西湖益联保”、“惠衢保”、“沪惠保”、“北京普惠健康险” 等城市普惠型保险项目提供专业的药品服务支持，覆盖北京、上海、杭州、宁波等 40 余座城市。今年以高达 739 万人参保，创下城市定制型商业医疗保险首年参保人数新纪录的上海 “沪惠保”，镁信健康不仅提供了产品设计和技术支持，更和上药控股一起提供了药品服务。

对于未来发展，镁信健康创始人兼 CEO 张小栋表示：“公司将继续秉持 ‘以患者为中心的医疗服务创新，助力构建更有幸福感的未来社会’ 的发展愿景，持续提升医疗服务能力，进而为百姓提供更全面、更经济、更优质的医疗健康服务，为 ‘健康中国 2030’ 长远目标的实现贡献力量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。