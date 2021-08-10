近日，无线感知技术公司「苗米科技」宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，本轮融资由杭州兴瑞万嘉、君德 TIS、星辰基金共同投资。本轮融资主要用于前瞻技术研究、产品开发、人才引进、国内市场拓展、推动海外市场布局。

苗米科技自主研发的 Wieyes 无线智能感知方案，即运用各波段无线信号（WiFi、毫米波、超声等），通过雷达技术、人工智能算法对监测信号进行分析识别，在保护用户隐私的基础上，实现更加精细化、智能化、非接触式的环境监测和人体行为感知。

关于无线感知技术，据苗米科技创始人苏瀚博士介绍：“就像鱼生活在水中，鱼的一举一动都将对水产生扰动。人生活在无线电波充斥的环境中，一举一动也会对无线信号产生扰动，由于扰动具有固定特征，目前的技术可以通过对无线信号的记录和分析，得到环境中人的动作、行为乃至呼吸、心率等极微小变化。生活中最常采用的无线电波包括 Wi-Fi、毫米波、手机 4G、5G 信号、超声波等也属于无线信号，都可以被利用，可以根据不同的场景选取不同的波段加以利用。”

苗米科技创立于 2017 年，作为国内率先进入无线感知技术领域研发的团队，其聚合了行业内的技术专家和产品团队，在核心器件自主化、监测精度、智能算法方面都具有取得了研究成果；在无线感知领域实现了不同频带的射频前端、高性能基带软件，全姿态识别算法的完全自主可控。

苗米科技正逐步推动无线感知技术演进到中级阶段，即更高精准度的全姿态识别，无接触式的医疗级诊断支撑，在军用民用更多场景的全面部署，达到高精度分辨率的独立成像识别的效果，未来将在特定场景实现对视频和激光雷达的替代，和 VR、AR、数字孪生网络相结合，成为未来人类生活数字化的基础设施支撑。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。