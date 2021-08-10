8 月 10 日，上海采日能源科技有限公司宣布已完成超亿元 A 轮融资，本轮融资由创新工场领投，同创伟业跟投。三峡电能、水发能源集团也在采日能源发展中提供了大力的战略支持和产业协同。星汉资本担任本轮融资独家财务顾问。

采日能源创始人兼董事长李峰表示 ：“此次采日能源与创新工场、同创伟业等顶级资本的携手合作，将进一步帮助公司在研发、生产以及销售等领域投入更多资源，加速公司的全面发展。感谢创新工场、同创伟业、三峡电能、水发能源等对于采日倾注的支持和信心，采日将不负期望，以创新技术驱动发展，开拓储能领域安全高效发展的新篇章。”

上海采日能源科技有限公司成立于 2017 年，是专业的储能系统供应商。其致力于通过先进的电力电子控制技术及能源互联网技术为全球储能系统的安全高效运行保驾护航。

采日能源是业内为数不多的拥有储能系统 3S 技术（BMS\EMS\PCS）的高新技术企业，技术创新实力遥遥领先。该公司拥有超过 160 人的研发团队，专业技术涵盖电力电子、电化学、电气、材料、能源、互联网等多个领域；上海总部拥有 5GWh+储能系统的生产交付能力（产品涵盖户用、用户侧，发电侧/网侧）。截至 2020 年底，采日能源产品已经销往全球 30 多个国家及地区，国内出货量位居市场前三；2021 年 7 月，采日能源与国电投五凌电力联合开发的宁夏 GW 级储能智造工厂项目正式启动。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。