根据 Strategy Analytics 最新发布的研究报告，2021 年 Q2，全球 5G 安卓智能手机出货量为 9500 万，小米以 26% 的市场份额，2400 万部的出货量引领 5G 安卓智能手机市场。

Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 指出：“2019 年 Q1，三星在全球推出了首款 5G 智能手机，在之后的十个季度里，其 5G 智能手机出货量累计达到 7700 万部。小米的表现紧随三星之后，小米在过去的九个季度里累计出货了 7000 万部 5G 智能手机。”

Strategy Analytics 副总监 Ville-Petteri Ukonaho 表示：“在安卓操作系统手机制造商中，华为仍是 5G 智能手机的领先者。过去九个季度，华为 5G 智能手机全球出货量为 9500 万，但最近由于美国实施 5G 技术禁令，其出货量大幅下降。这为其他中国厂商打开了大门，其中包括联想-摩托罗拉、Realme、OPPO 和荣耀。”

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯指出：“联想-摩托罗拉是 5G 智能手机增长的领导者； 2021 年 Q2，其 5G 智能手机出货量同比增长 3480%，为 180 万部。Realme 全球 5G 智能手机出货量同比增长 1773%，增长率位居第二。而另一家中国厂商一加在该季度的出货量同比增长了 877%，增长率排名第三。与此同时，仅两个季度，荣耀就累计出货了 650 万部 5G 智能手机。考虑到荣耀从 2021 年 Q1 才开始销售 5G 智能手机，这一数字令人印象深刻。”

吴怡雯补充道：“联想-摩托罗拉、Realme、一加和荣耀这四家 5G 智能手机厂商将在 2021 年下半年和 2022 年实现强劲增长，因为他们专注于中等价位的 5G 智能手机等市场和细分市场，这些市场和细分市场没有完全被他们的大型竞争对手主导。”