近日，集福利、激励、健康于一体的员工体验平台——最福利完成数千万美元 A 轮融资，由领沨资本领投，德同资本跟投，致远资本担任本轮独家财务顾问。本轮融资主要用于团队扩充、产品研发及深耕员工健康保险场景解决方案，为客户持续创造更大价值。

基于 2B2C 微服务架构设计平台，最福利迅速抓住人力资源行业 “员工体验” 的发展趋势，从福利扩展到员工职场生命周期的完整流程，成为国内首家真正落地 “员工体验平台” 产品的企业。

从入职到离职，最福利产品贯穿员工职场生命周期的 7 大节点及 300+员工体验时刻，以弹性福利和健康保险为核心产品，在福利场景中，最福利首创整合了互联网服务生态到企业福利及激励端消费的商业模式，首家接入饿了么、瑞幸咖啡、盒马鲜生、途虎养车等知名互联网消费场景，累计消费生态达 1000 多场景，SKU 近千万。在健康场景中，最福利整合了员工福利保险和职场健康生态体系，汇聚互联网医院，线上理赔， 用医问药，绿色通道等多项资源，为企业提供从方案制定、线上投保、理赔到数据分析的数字化员工健康管理解决方案。

创立至今，最福利已服务逾 9000 家国内外知名企业，服务员工数超 600 万人，包括众安保险、软通动力、兴业银行、必维集团、万宝盛华、鲁能集团、亨氏、戴尔、嘉银金科、味全、途虎养车等企业。接下来，最福利将进一步深化健康保险场景化能力，洞察企业数字化转型的痛点，创新员工职场全生命周期解决方案，为企业提供更加创新的员工体验平台。

领沨资本创始合伙人马宁表示：“员工体验平台是 HR Tech 领域的发展趋势，在国内仍处于蓝海，有很大的发展空间。弹性福利行业未来将更重视福利业务拓展、技术升级和深挖空间服务等方向，最福利的产品特性和发展规划与之契合度极高。公司产品已打通福利板块和人资 SaaS 板块，并提供整套解决方案；公司产品轻且灵活，已在企业微信上架，并通过企业微信 B 端连接到大量 C 端员工，形成优质且巨大的流量池。领沨资本长期关注 HR Tech 在 2B 领域的应用和发展。”

德同资本创始主管合伙人田立新表示，“中国企业在发展过程中对自身运作效率提出更高要求，企业数字化转型和企业服务 SaaS 化大势所趋，最福利的轻量级 SaaS 应用和全链路员工体验平台覆盖企业员工的线上线下消费服务、协同办公、企业培训、企业文化、HR 管理等各个场景，全方位提升企业的运作效率，有效帮助企业高质量地提升员工满意度，符合企业市场的需求。团队优秀的产品能力已在企业微信端得到平台和众多标杆用户的认可，我们相信未来公司 S2B2C 的优势将逐渐体现，所服务的终端企业员工用户需求可待进一步挖掘，最福利平台将展现开放式的互赢生态价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。