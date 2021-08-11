移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2021 年 7 月中国厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

7 月份，FunPlus 和腾讯继续占据中国移动发行商出海榜冠亚军宝座。《原神》上线 2.0 稻妻区域新活动后表现亮眼，令米哈游重返前三位置。而字节跳动首次挺入榜单前五，其中得益于其旗下的海外游戏发行品牌 Nuverse 的 3D MMORPG 手游《RO 仙境传说：新世代的诞生》的收入增长。根据 App Annie 估算，其在 7 月斩获了东南亚市场 iOS 加 Google Play 游戏收入榜第二名，而收入在泰国市场的增长尤为亮眼。

友塔游戏凭借 SLG 游戏《黑道风云》在美国的收入上涨和收入第一大来源日本市场的稳定发挥，排名由 11 名上升至第 9。悠星网络塔防策略游戏《明日方舟》在 7 月底进行了版本更新，日服上线最新活动 “画中人”，以中国山水元素为核心的水墨画为主展开，游戏 7 月在日本收入大涨 131%。

7 月榜单尾部厂商的排名变动较大。两家发行帝国养成角色扮演游戏的出海厂商梦加网络和创酷互动在美国持续吸金，排名皆上升 5 名：梦加旗下的《苏丹的游戏》美国月收入环比增长 12%，创酷的《叫我官老爷》在上月营收大涨 53%，获得了该游戏在美发行的单月最高营收记录。乐易网络凭借西部题材 SLG 游戏《西部风云》的稳定表现，重返出海榜前 30。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2021 年 8 月 8 日的所有时间段的当前估算数据。