根据彭博社的报道，苹果即将推出的旗舰 iPhone——可能叫做 iPhone 13 系列——将能够在视频拍摄时自动模糊背景，即是所谓的视频人像模式。据说这个名为「Cinematic Video」的功能是新款 iPhone 的三大新相机功能之一。另外两个是支持 ProRes 视频录制和新的照片编辑选项。

据称 ProRes 支持对视频编辑人员特别有帮助，拍摄完成后，他们便能更好地控制素材。iPhone 12 系列增加了 ProRAW 支持，这在编辑照片时提供了更大的灵活性。谈及照片，彭博社称，今年的 iPhone 将具备新的滤镜风格编辑功能，用户可以选择一种风格应用到照片上。与滤镜不同的是，新功能将对照片中的特定元素进行修改，而不是在整个镜头中统一应用。

彭博社还重申了之前关于新 iPhone 的一些情报。其表示新 iPhone 可能会采用更快的屏幕刷新率；所有 iPhone 13 机型都具有更小的屏幕「刘海」，以及搭载 A15 芯片。不过彭博社表示今年的更新将是「适度的」，并且新手机的屏幕尺寸和型号区分将和去年的一致。

不过报道并未指明新 iPhone 何时发布。按照以往的发布时间表，苹果倾向于在每年 9 月份发布新旗舰 iPhone（去年因为疫情除外，改档 10 月）。