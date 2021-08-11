8 月 11 日，致力于开发化学诱导成体细胞药物的武汉睿健医药科技有限公司（简称 “睿健医药”）宣布完成近亿元 A 轮融资。本轮融资由达晨财智领投、久友资本跟投，将主要用于完成睿健医药首条帕金森病在研管线——NouvNeu001 的临床一期试验工作。同时，睿健医药新的研发生产基地将于 8 月下旬正式投入使用。

新研发生产基地总占地规模近 4000 平方米，能够为公司各条在研管线提供中试产品的生产，加快管线研发速度。另外，在生产单位全线落地后，新的生产基地即能在 21 天的周期内，生产 12 万剂 NouvNeu001，充分满足国内帕金森患者需要。

睿健医药是全球首家专注于高效化学小分子诱导功能细胞再生的高科技制药公司。目前，围绕细胞命运调控机制研究及转化，睿健医药已搭建了以小分子化学诱导为基础的细胞药物研发技术平台，并进行了全方位、系统性的专利布局。

不同于业内通行的细胞药物研发手段，睿健医药选择通过人工智能 AI 筛选小分子化合物作为诱导和培养基核心成分，搭建多功能干细胞产品开发平台，完成诱导多能干细胞的高效转化与零残留。

具体而言，凭借 AI 技术展开的大量测序，睿健医药可以完成诱导多能干细胞与转化目标细胞间的差异性分析，判断哪些基因决定了细胞分化成熟的方向，这也是业内普遍忽视的关键问题。

而在确定了细胞转化的驱动性基因后，睿健医药则会通过靶点寻找能够与基因匹配结合、并诱导细胞转化的小分子药物。最终，只需要少数合适的化学小分子与纯化学基础培养基的简单组合，睿健医药即可以完成诱导多能干细胞向目标细胞的高效转化。

由于细胞转化完全处于基因的自然驱动，也让睿健医药产出的细胞药物转化率极高。以公司帕金森病在研管线 NouvNeu001 为例，其由诱导多能干细胞转化成的多巴胺能神经元纯度高达 99.99%，完美复刻了目标细胞的功能与特质。

按照睿健医药的规划，此次近亿元的 A 轮融资也将主要投向 NouvNeu001 临床一期试验工作。目前该研发管线已完成的药理药效试验和安全性试验，并有望在 2022 年年初展开 IND 申请。

未来，在睿健医药新研发生产基地全线投产后，将能在 21 天的周期内，生产 12 万剂 NouvNeu001，充分满足国内帕金森患者需要。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。