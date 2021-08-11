近日，深圳看到科技有限公司（Kandao Tech）宣布获得数千万元新一轮融资，本轮投资方为创东方和深圳中小担。

该公司在 VR 全景超高清视频领域，已推出专业级全景相机 Obsidian 系列、5G+8K VR 直播系统、消费级全景相机 QooCam 系列等产品，发布多款 “世界第一” 的 VR 影像产品。

今年四月发布的 12K 3D 影视级 VR 摄影机 Kandao Obsidian Pro，支持拍摄 12K X 12K 3D 全景视频，是目前业界规格最高、性能最强的 VR 相机。

深圳看到科技在视频会议领域，也先后推出了 Kandao Meeting 及 Kandao Meeting Pro 两款视频会议产品，将 360°全景视频、AI 智能算法、视频会议操作系统等技术融为一体，为各种视频会议场景提供更友好、更智能、更高效的体验。

在全球疫情防控成为常态化的当下，深圳看到科技近期还宣布开启 “看到 Meeting Pro -百万预约体验” 活动，即投入价值一百万元的看到 Meeting Pro 360°智能视频会议机，助力疫情下的远程交流。

稍早前，深圳看到科技也成为华为鸿蒙的合作伙伴，并推出 Kandao Meeting Pro 鸿蒙版，其搭载鸿蒙系统，并将 360°摄像头、全定向麦克风、高保真扬声器集为一体，一机即可开启视频会议。

深圳看到科技 CEO 陈丹表示，“看到科技坚定看好 5G 时代下 VR/AR 场景下影像技术和产品的市场空间。未来会是全真互联网的时代，线上线下会进一步一体化，虚拟世界和现实世界的结合也会更加紧密，而影像一定是其中最重要的环节之一。将来不管是看视频还是开远程会议，影像呈现的形式一定不会只是现在的平面影像，我们希望通过我们在影像采集和处理端的聚焦和发力，参与并引领新一轮的影像变革浪潮。”

本轮融资完成后，深圳看到科技将进一步加大技术研发投入力度，进一步强化技术和产品的领先优势，也将强化品牌和市场营销工作，打造更加完善的 VR 超高清和视频协作生态，打造全球品牌，推动产业发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。