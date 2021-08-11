近日，城市微场景数据运营服务商「全景智联」完成数千万元 A 轮融资，京东科技投资，清科资本担任本轮融资的独家财务顾问。此轮融资除了用于公司研发投入、团队扩充以及市场拓展外，公司还将基于现有的数据中台产品，结合政府下沉服务的需求，投入新一代社区图谱分析算法课题研究。

全景智联正式成立于 2019 年，依托物联网、大数据及人工智能等技术，专业从事以 “智慧社区”、“智慧街道” 为核心的产品研发和项目交付，利用 AloT 技术赋能基层社区治理，其解决方案已涵盖社区、街道、市域治理、园区、校园等，提供政府项目建设、社区运营服务两大体系化服务。

全景智联董事长孙禄明表示，公司创始团队自 2016 年广州市白云区城中村改造项目开始涉足智慧社区领域，目前公司项目已在全国 9 省 17 市落地，标杆案例包括北京市东城区东花市街道、武汉市光谷理想城、青岛市即墨区养生谷社区、武汉市经济开区碧湖社区、合肥市蜀山区丁香花园、天津市南开区等。公司今年营收已达数亿元，相比去年有 3-4 倍的增长。

全景智联目前拥有百余名员工，分布在北京、武汉、青岛、合肥、广州等地，硕博占比达 15%，创始团队长期专注于智慧平安社区数据服务领域，与中电科、中国电子、中国信科、航天科工、平安集团等公司合作紧密，其董事长孙禄明曾任职于中电科集团（CETC），团队核心技术成员拥有丰富的数据中台架构、产品设计开发经验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。