近日，铜师傅完成总额 2 亿元的 C 轮融资，由国中资本领投、金鼎资本与复星创富联合投资，云沐资本担任财务顾问。该笔融资将帮助铜师傅扩充产能，解决现有产品供不应求的局面，并支持公司继续投入研发创新，进军更多现代文创品类领域。

关于为何参投铜师傅，金鼎资本创始合伙人何富昌先生表示：“工艺品不仅能够满足消费者日常所需的装饰与礼品，更是精神需求的重要载体。铜师傅所处的市场空间巨大，可以说是一家没有天花板的企业。它坚持 “艺术品的标准、工业品的价格”，重塑了业态，让更多的人可以接触到高标准艺术品，从而提升大众审美，满足消费者精神需求。创始人俞光先生也是艺术家与企业家的融合体，是极为稀缺的创业者。金鼎与铜师傅结识于三年前，通过三年的时间，金鼎看到铜师傅在品牌、渠道、生产、设计各环节建立起具备飞轮效应的长期壁垒。相信铜师傅未来一定能够成为国民级乃至世界级的工艺品品牌。”

铜师傅成立于 2014 年，一直秉承着推广中国传统文化的理念，使我们熟悉的传统人物 IP 具象化，并通过营造丰富的社区内容和专业氛围，让中国文化真正做到更自信、更全球化。铜师傅目前包含三个主要品牌，满足不同人群的精神消费需求，分别是：

1）以造型精美和性价比超高的铜质工艺品而著称的主品牌 “铜师傅”

2）今年 618 全新亮相的新品牌 “太铜”，打造收藏级的铜艺术品，定位于 “铜器界的劳斯莱斯”

3）跨门类品牌 “唯檀”，以小叶紫檀、黄花梨、老山檀等名贵木材为原材料的奢木品牌

铜师傅依托中国传统文化，兼具创新审美与工匠精神，用平价打造产品，同时辅以多元化的衍生品，刮起一阵创新国潮风。铜师傅掌握铸铜核心技术，不断改良千年古法 “失蜡铸铜法”，并独创了永不褪色的高温着色和彩绘工艺，为消费者打造出精致且别具一格的工艺品。

除此之外，直播的兴起对铜师傅这类文创品牌利好，通过实时互动，可以让消费者进一步多方面了解铜工艺品。同时借助直播，解决目前消费市场信任机制弱、交易效率低和供给端参差不齐等文创行业的核心痛点，让不同消费能力的人群都能找到适合自己的选择。

俞光表示，” 非常感谢投资人的信任和支持，说明铜师傅始终坚持的发展战略得到了认可，文化自信、家居美化、精美礼品等都是具有广阔市场空间的选项，铜师傅将继续不停探索艺术和商业的最佳结合点，为广大铜粉们奉献更多精美的作品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。