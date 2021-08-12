8 月 11 日，嘉楠科技（Nasdaq：CAN）宣布战略投资创新视频和显示处理解决方案提供商 Pixelworks（Nasdaq：PXLW）在中国的全资子公司逐点半导体（上海）有限公司，此举将进一步拓宽嘉楠科技在 AI 芯片领域的布局，尤其是结合嘉楠科技勘智 AI 系列芯片的功能和算法能力，能够加强嘉楠科技在图像处理方面的研发和场景落地能力。

据悉，此次战略投资还包括上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛超越智芯创业投资合伙企业（有限合伙）、芯原微电子 (上海) 股份有限公司、和北京屹唐长厚显示芯片创业投资中心（有限合伙）四家公司。

Pixelworks 成立于 1997 年，并于 2000 年在纳斯达克上市，是一家视频和显示解决方案提供商，市场覆盖智能手机、游戏、平板电脑等移动设备领域，投影仪、录像、广播视频流等家庭娱乐领域，TrueCut 内容创作、重制和视频流等领域以及商业和教育领域。在视频与图像基本处理 IP 方面，该公司已经积累了 300 多项专利。

在硬件方面，Pixelworks 推出了移动设备的视觉处理器，适用于媒体播放器及机顶盒录像机的 Xcode 转码器以及适用于数字投影仪的 SoC。2020 年 9 月，推出针对手机屏幕的具有 AI 自适应图片质量的第六代视觉处理器 i6 和 i6 Pro，是业界首个具有集成 AI 处理单元的设备。

在 2020 年，智能手机厂商纷纷推出支持 HDR 及高刷新率（90Hz 及以上）的旗舰智能手机，比如 OnePlus 8 系列、OPPO Find X2 系列、黑鲨 3 系列等。而之前的黑鲨一代、二代游戏手机，华硕 ROG 一代、二代游戏手机也都采用了 Pixelworks 的视觉处理器。此外，近几年诺基亚、TCL、酷派、中兴的一些机型也有采用 Pixelworks 的视觉处理器或软件方案来提升手机的显示效果。而最新发布的 iQOO Neo5、OnePlus 9 系列，华硕 ROG 5 系列，TCL 20 Pro 5G，和 OPPO Find X3 等手机也都采用了 Pixelworks 的技术。

值得一提的是，Pixelworks 早在 2003 年就在上海张江成立了芯片设计中心，目前已经拥有 130 名员工，其中绝大部分从事芯片设计方面的研发工程师。

嘉楠科技成立于 2013 年，是一家以芯片设计为核心技术、全球首家将 ASIC 芯片应用到区块链计算设备中的公司，在随后的几年里连续突破 55nm、28nm、16nm 制程芯片，并在 2018 年全球首家推出 7nm 制程芯片，目前正在推进 5nm 制程芯片的研发。

嘉楠科技在 2016 年开始投入 AI 芯片研发，并在 2018 年正式发布了第一款边缘 AI 芯片——勘智 K210。这款芯片采用了业界主流的 SoC 设计方案，内置了自主研发的 IP 核 KPU，能够高效处理视觉和语音等方面的功能需求，特别是在图像处理方面，以其极低的功耗和极具性价比优势的算力表现，受到了开发者和生态合作伙伴的青睐。目前这款芯片在机器人、智能家居、STAEM 教育、疫情防控等多个场景实现落地和商业量产。

嘉楠科技在 2021 年推出新一代 AI 芯片勘智 K510，这是一款针对中高端市场的端侧推理 AI 芯片，K510 的目标场景主要是高清航拍器、视频会议、机器人、STEAM 教育、工业相机和辅助驾驶。至此，嘉楠科技已经建立起基于勘智 AI 的开源生态，包括芯片设计量产、算法和产品开发，以及上层的服务和解决方案。

嘉楠科技将通过与 Pixelworks 的合作，进一步加强 AI 芯片生态布局，特别是在图像处理方面的研发和场景落地能力，进而推动嘉楠科技勘智 AI 的整体竞争力，加速其商业化进展。