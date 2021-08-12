根据 Counterpoint 发布的月度市场数据 Market Pulse，2021 年二季度中国的智能手机销量环比下降 13% 至 7500 万部。该季度的销量也同比下降了 6%，表明市场比去年更为疲软。去年二季度，中国智能手机市场正经历疫情严重打击。2021 年第二季度的销量为 2012 年以来季度最低。

研究分析师 MengmengZhang 在评论中国智能手机市场时说：“由于华为留下的空白不能被其他 OEM 厂商立即填补，中国市场智能手机需求仍然比较疲软。华为在中国市场是一个强大的品牌，许多用户仍然保留他们手中的华为设备，而不是转向其他厂商。此外，中国的智能手机市场相当成熟，需求主要是换机需求。在 618 电商节期间促销活动的推动下，6 月份市场销量从 4 月和 5 月的下滑中反弹。”

高级研究分析师 EthanQi 在评论主要供应商的表现时说：“美国对华为实施禁令后，市场经历了一次洗牌。曾经的市场领导者华为的市场份额从 2020 年二季度的 32% 下降到今年二季度的 10%。vivo 和 OPPO 则分别以 23% 和 21% 的市场份额引领市场，其次是小米和苹果。所有领先的 OEM 厂商都受益于华为的下滑，扩张了他们的市场份额。realme 也继续其在中国保持了增长势头，首次突破了 100 万部的销量。”

中国主要 OEM 厂商的智能手机市场份额

小米是本季度增长最快的 OEM。由于小米加速了线下扩张，在低线城市和县城开设了更多实体门店，小米二季度同比增长高达 70%，小米还通过 Mi 11 Ultra 和 Mi 11 Pro 渗透高端市场，取得了不错的进展。

Counterpoint 预计中国智能手机市场将在第三季度再次经历进一步洗牌，并随着荣耀的快速复苏，市场竞争变得更加激烈。荣耀在恢复与供应商合作关系，并确保组件供应后，其销量已经开始改善。荣耀市场份额在 6 月份为 8.4%，而 1 月份为 5.1%。