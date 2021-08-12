根据Counterpoint 发布的最新报告，2021 年二季度欧洲智能手机销售额环比下降了 4%。在同比方面，2021 年第二季度增长 33%，但本季度的高增长有去年低基数的原因。受新冠疫情影响，2020 年二季度是欧洲智能手机销售量十年来最低点。就目前而言，市场还没有恢复到 2019 年的水平。

以下为详细内容：

尽管充满挑战，2021 年二季度，欧洲智能手机市场继续沿着复苏之路前进。2021 年二季度欧洲智能手机销售额环比下降了 4%。在同比方面，2021 年第二季度增长 33%，但本季度的高增长有去年低基数的原因。受新冠疫情影响，2020 年二季度是欧洲智能手机销售量十年来最低点。就目前而言，市场还没有恢复到 2019 年的水平。

不过，有的厂商在二季度收获了喜讯。Counterpoint 研究副总监 Jan Stryjak 说，“持续的供应链紧张以及疫情因素将继续影响欧洲市场销量。然而，小米在过去几个月中表现非常好，甚至在二季度超过了苹果，成为欧洲智能手机销量第二。OPPO 继续保持良好的增长势头，OnePlus 和 realme 受益于华为的困境而名次也有所上升。”

Stryjak 补充说：“虽然小米在二季度表现更好。但三星由于越南工厂疫情停工的影响，在 5 月和 6 月遭遇了重大的供应问题，供应的问题已经开始影响销售。三星 2021 年 6 月在欧洲的销量环比下降了 20%，这为小米在本季度末成为欧洲最畅销的智能手机厂商打开了大门。不过，三星的问题应该是短暂的，所以小米要想守住头把交椅，还面临一些挑战。”

即使市场面临各种挑战，未来几个季度的前景仍然较为乐观。在高端市场，苹果预计将在 iPhone 12 的成功基础上再接再厉，而三星的 S 系列和其可折叠设备将与小米、OPPO、OnePlus 和 vivo 的旗舰产品展开竞争。同时，在中端市场，三星将寻求提高 5G 设备在 A 系列中的比例，来应对来自 OnePlusNord2 的竞争。Nord 2 是广受欢迎的 Nord 系列的新产品。