IDC 发布了 2021 年第二季度全球平板电脑季度跟踪报告。报告显示，平板电脑市场在 2021 年第二季度增幅稍有缓和，但仍保持了 3.9% 的同比增长，总出货量约为 4040 万台。2021 年上半年全球平板电脑整体市场出货量 8035 万台，同比增幅 24.4%。

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尽管与去年同期相比存在诸多挑战，但 2021 年第二季度全球平板电脑市场依然实现了同比增长。国际数据公司（IDC）全球个人计算设备季度跟踪报告数据显示，平板电脑市场增幅稍有缓和，但仍保持了 3.9% 的同比增长，总出货量约为 4040 万台。2021 年上半年全球平板电脑整体市场出货量 8035 万台，同比增幅 24.4%。

与全球市场相比，2021 年第二季度中国平板电脑市场出货量约 715 万台，同比增长 8.3%，继续稳步提升。2021 年上半年国内整体市场出货量 1340 万台，同比增幅 29.7%。虽然增幅高于全球，但国内市场上半年整体趋势呈现出 “激战前的宁静”。由于市场需求的日趋稳定，渠道库存的恢复以及大部分厂商年度最有竞争力的新品都集中于下半年上市，预计未来数月中国平板电脑市场将会进入 “见血” 的残酷竞争局面。

“尽管供应链仍有短缺，但平板电脑在教育市场的机会依然充足”，IDC 全球移动设备追踪项目高级分析师 Anuroopa Nataraj 表示: “在线学习获得了快速的发展，推动了教育领域的数字化转型。虽然全球没有单一的解决方案，但许多新兴国家市场继续加大 Android 平板电脑的使用率，而美国和加拿大等一些发达国家市场的学校更倾向于 Chromebook。尽管如此，随着学校开始向开放平台变革，欧洲地区以及一些亚洲国家最近也出现了 Chromebook 的兴起。更大的担忧是，消费者对平板电脑的需求比 Chromebook 甚至更广泛的个人电脑市场放缓得更快。”

2021 年第二季度中国平板电脑商用市场出货量约 118 万台，同比增长 18.9%。教育市场依然强势，保持 2 位数增幅。大型企业在金融、交通、制造和服务等行业呈现强劲势头。消费市场出货约 597 万台，同比增长 6.4%。今年 “618” 期间部分机型优惠力度较大，推动了消费市场的稳步提升。

IDC 中国高级分析师郭天翔表示：中国平板电脑市场上半年整体趋势表现稳定，但下半年将会充满 “火药味” 。各大厂商对平板的重视程度相比疫情之前明显提升，各方面投入随之增长。6 月开始，华为、小米、荣耀等厂商将会陆续发布旗舰新品，苹果也会一如既往地在秋季更新产品。“后疫情时代”，消费者需求逐渐饱和，难以继续保持大幅增长的情况下，市场竞争之剧烈将前所未有。如何在有限的市场容量中获得更大的生存空间，可以从以下方面考虑：