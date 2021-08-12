Sensor Tower 发布了 2021 年 7 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下：

7 月出海手游收入榜

得益于 2.0 版本的推出，米哈游《原神》移动端 7 月海外收入环比增长 55% 至 1.15 亿美元，超越《赛马娘》同期表现（1.01 亿美元）。过去 10 个月，海外玩家在该游戏移动端氪金已超过 11 亿美元。作为对比，腾讯《PUBG Mobile》和莉莉丝《万国觉醒》海外上市 2 年后才实现同等的收入规模。《原神》在日韩、欧美市场所取得的开创性成果，正激励着更多中国产泛二次元手游出海，成为本期收入增长榜单的新主力。

三七互娱 SLG+消除手游《末日喧嚣》收入环比增长 17.5% 再创新高，排名进一步上升至第 7 名。相比竞争激烈的女性消除手游市场，面向男性玩家的消除手游近年来罕有新品上市，《末日喧嚣》的出现无疑填补了这一市场空白。目前，该游戏海外月收入已超越经典男性消除手游《帝国与谜题》（Empires & Puzzles Epic Match 3），逼近《智龙迷城》。凭借题材上的优势，《末日喧嚣》在日本和西方市场仍具有广阔的增长空间。

得益于 “画中人” 限时活动以及新卡池上线，《明日方舟》7 月海外收入环比增长 63% 重回榜单。随着当前 1.5 周年庆活动的开展，该游戏 8 月收入将再次迎来一轮峰值。

朝夕光年于 6 月在东南亚市场发行《RO 仙境传说：新世代的诞生》。本期该游戏收入环比增长 60%，位列东南亚手游收入榜第 3 名，仅次于 Garena《Free Fire》和沐瞳科技《无尽对决》。

在去年 12 月登陆中国港澳台市场之后，三七互娱二次元冒险手游《云上城之歌》于 7 月在韩国上市，位列当地手游畅销榜第 11 名，成为继《Odin: Valhalla Rising》和《二之国：交错世界》之后，近期在韩表现最亮眼的新游。

7 月出海手游收入增长榜

由于头部出海手游在各自领域的长线运营能力持续提升，使得收入榜准入门槛不断抬高，榜单相对固化。从本期起，我们增加收入增长榜单，以便解读中国手游出海的最新趋势。

除了前文提到的产品，进入本期收入增长榜单的二次元手游还有《战双帕弥什》、《碧蓝档案》和《高能手办团》，使得榜单中泛二次元手游多达 7 款。

在收入增量方面，这 7 款泛二次元产品占榜单中 20 款手游 7 月收入总增量的 57.6%，成为近期中国手游在海外市场的新动力。

MMORPG 方面，腾讯《天涯明月刀》手游 6 月底在中国港澳台上市，本期收入增长超过 840 万美元。

在登陆日韩市场后，智明星通 SLG 手游《The Walking Dead: Survivors》7 月收入环比上涨 51%，位列增长榜第 15 名。

卡通风格策略手游《Art of War: Legions》7 月应用内购收入环比增长 45.8%，位列榜单第 17 名。2019 年底上市至今，这款混合变现手游的应用内购收入已超过 9100 万美元，2021 年至今月均内购收入逼近 600 万美元，达到去年同期的两倍。虽然月流水不及收入榜头部的商业大作，但简化的玩法和系统使得前期留存远高于重度产品，成为后续月卡付费、广告变现和游戏运营的有力保障。

7 月出海手游下载榜

由于重回印度市场，《PUBG Mobile》7 月海外下载量飙升至 2240 万次，回归榜首。

心动网络卡通风格生存射击手游《香肠派对》近期登陆东南亚市场，本期获得超过 700 万下载，位列榜单第 7 名。