近日，深圳新顿科技有限公司宣布完成数千万元 A 轮融资，本轮投资由招商局创投领投，天使投资人杨向阳与老股东旦恩资本跟投，此轮融资主要用于研发团队的扩充以及公司在运营、管理、供应链等方面的能力提升。

新顿科技成立于 2018 年 3 月，主攻高性能合金材料设计、整车轻量化设计、铝合金一体热冲压技术等高端轻量化技术，应用于新能源汽车、航空航天、船舶及集装箱领域。公司总部在深圳，在上海设有研发中心，在宁波杭州湾新区和湖北襄阳设有两个生产基地。

该公司团队现有 70 余人，其中研发人员有 40 余人，新顿科技 CEO 张添添博士是英国帝国理工大学材料系博士、美国伍斯特理工大学机械系博士后，曾主导多项罗罗、通用电气、普惠、通用汽车等公司的航空、汽车金属材料开发项目，团队其他核心成员来自汽车领域头部 Tier 1 企业，拥有丰富铝合金冲压件项目经验。

目前我国汽车轻量化市场规模超过 800 亿，电动化加速车企向轻量化转型。据新顿科技 CEO 张添添博士介绍，新顿科技主打的铝合金热成形材料和热成形工艺一方面可以使整车轻量化以提升续航水平和操控性能，另一方面一体化成型技术可以大幅降低汽车制造成本，通过降低料厚，零件成本可低于冷冲压铝合金 20%；通过减少工序数量，模具成本为冷冲压的~40%；减少焊接数量，降低组装人工和设备成本。

张添添博士表示，新型铝合金材料是原来用在航天航空上的材料，强度较高，通过在材料上和工艺上的研发和改变，运用到了新能源汽车上。铝合金热成形材料的强度、成型性以及加工性能较好，而且在强度极限、成型性、零部件的尺寸和精度这几个主要技术指标上新顿科技的热成形材料可以达到全球领先的水平，材料强度提升了约 3 倍，公司热成形技术在尺寸和精度上的误差也从传统铝合金成型的几毫米降低到了零点几毫米。

与此同时，在碳中和环保领域，相较于传统钢材，铝合金热成形材料整个周期最多降低了 50% 的碳排放量。

张添添博士介绍新顿科技底层技术最核心的一点——“材料基因组” 思维，相当于把各种各样的材料比喻成人体 DNA 的双螺旋结构，根据以往的研究，材料在宏观上的不同特性与微观成分及结构是相对应的。基于对材料微观底层基因和材料生成工艺的深入梳理和全面理解，可以直接通过对微观 “基因点位” 的编辑，控制材料的宏观表现。通过探明材料的基础构成，改变其结构和排列方式，对现有材料和工艺进行 “扬长避短” 的改造，或开发出更理想的新材料和工艺。

目前新顿科技合作的客户主要包括：新能源汽车、商用航天、船舶及集装箱，张添添博士表示，目前公司客户已覆盖新能源汽车领域中头部主机厂，明确签订量产订单的约四家，预计明年公司营收将接近一亿人民币。

除了主营业务之外，新顿科技还向上下游布延展了业务线，这也将帮助新顿科技未来获得更多客户。张添添博士透露，今年 8 月份开始新顿科技会有十余名工程师进驻到某新势力主机厂参与之后发布的车型的设计制造。新顿科技打破了传统的 Tire1 和 Tire2 的模式，在前期的车型设计中就已进入到产业链条中，以满足客户更多需求。

新顿科技预计今年年底或明年年初将在华东地区落地新工厂，新工厂的热成形产线将采购 1 条世界领先的高精度、高速铝合金热冲压生产线，实现产值约 7 亿元人民币，产线总投入数千万元人民币。明年应用新顿科技铝合金热成形材料和技术的整车产品就会面世。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。