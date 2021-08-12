2021 年 8 月 10 日 – 随着新赛季的到来，Sonos 即将与利物浦足球俱乐部展开合作，在球队主场安菲尔德体育场为世界各地的球迷打造来自足球场的声音盛宴。作为立志用声音改变生活的品牌，Sonos 提供的产品和声音内容将全面引爆球场热度，同时让球迷们近距离感受足球运动的节奏以及他们热爱的球队。这是 Sonos 自诞生以来首次与运动团队合作，Sonos 希望借此机会在居家和室外环境下打造更纯粹、更愉悦的听觉体验。

Sonos 营销副总裁 Pete Pedersen 表示：“声音一直是体育运动的重要组成部分——它为每一场比赛注入能量，无论是乐手在现场演奏助兴、球迷们在看台上呐喊助威还是更多观众在家感受现场氛围。我们组建了一支由球迷组成的团队，大家对声音有着共同的热爱。安菲尔德体育场的电声效果极佳，而利物浦也有着悠久的爱乐传统，所以说利物浦足球俱乐部跟我们是天生绝配。”

在此次为期多年的合作期间，Sonos 将在体育场内部营造沉浸式音响体验，尤其是内部休息室和球员区域，以及俱乐部的训练基地 AXA 训练中心。

利物浦足球俱乐部商务总监 Matt Scammell 表示：“俱乐部和 Sonos 之间的配合非常默契，双方对于声音体验都抱有极大的热情。音响是安菲尔德体育场的独门秘籍。现在 Sonos 也成了我们的第 12 名球员，我们已经迫不及待要看看他们如何用声音为新赛季带来新气象了。我们非常期待和 Sonos 携手，以声音为纽带，将安菲尔德体育场和全世界的球迷连接起来。”

利物浦诞生过多位艺术大咖，也建有多处知名音乐场馆，因此这里拥有全世界声音最响亮的球迷群体也就不足为奇。利物浦足球俱乐部拥有数百万球迷，其影响力早已超越安菲尔德体育场、到达世界各地，成为球迷们心中共同的偶像。Sonos 将与利物浦官方球迷俱乐部紧密合作，借助 Sonos 家庭影院产品的力量在球迷家中再现体育场内独特的能量氛围，让来自安菲尔德的声音响彻世界。