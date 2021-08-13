同心医疗宣布已于近日完成数亿人民币 D 轮融资，由红杉中国领投，清池资本、领道资本、苏州隆门创投等共同参与，老股东百洋医药集团、厚新健投等持续加持。本轮融资资金将用于推动同心医疗自主研发的心室辅助装置（VAD）在国内的持续临床研究和商业化；同时，用于实现同心医疗在全球商业化战略布局。

同心医疗成立于 2008 年 7 月，专注于研究开发国际领先的 VAD 产品，推动 VAD 在全球范围内实现商业化，造福广大的终末期心衰患者。长期以来，终末期心衰患者缺乏有效的治疗手段，已有药物和心率控制器械难以逆转病程进展，心脏移植因受限于供体来源，无法惠及大众，VAD 成为广大终末期心衰患者有效地延长生命、提高生活质量的唯一希望。近 10 余年来，VAD 技术发展取得了突破，其在发达国家的临床应用进展迅速，已发展成终末期心衰的标准治疗手段。随着 VAD 技术的更新换代，基于全磁悬浮技术的 VAD 已被确立为行业的最新一代技术，显示出突破性治疗效果，占据了垄断地位。

同心医疗经过十余年努力，成功研发完成超小型全磁悬浮式人工心脏 CH-VAD，各项关键性能指标已达到国际前沿水平。CH-VAD 率先在国内开展临床应用。

同心医疗创始人兼董事长陈琛博士表示：“作为创业者，同心医疗致力于给终末期心衰患者提供突破性 VAD 新技术，不仅使他们摆脱死亡阴影，而且使他们及其家庭重享健康快乐生活。我们秉持从源头创新的大胆开拓精神和孜孜不倦做好一款产品的踏实作风，经过 10 多年日积月累，成功地开发出基于全磁悬浮技术的耐久型 VAD 新产品，其优异的性能已在全球范围得到顶级专家一致认可，其商业化进程正在顺利推进, 奠定了我们在全球人工心脏领域的前沿地位。非常高兴能够获得红杉中国、清池资本等业内顶尖投资者的信赖，也感谢老股东长期以来的信任和陪伴。我们将继续致力于引领全球人工心脏技术进步和服务完善，不断拓展人工心脏的应用范围。”

红杉资本中国基金董事总经理曹弋博先生表示：“同心医疗的左心室辅助产品有多个自主创新设计，性能具备全球领先性。在国内已经成功延续很多严重心衰患者的生命并为患者提供了正常、活跃的生活质量。未来红杉中国会持续支持企业发展，特别是推动海外业务拓展，希望企业的产品能够造福更多有需要的人。”

清池资本 PE 合伙人钱然婷女士表示：“人工心脏是心脏移植外，维持心衰患者生命和改善患者生活质量的另一份希望。作为心血管行业 ‘皇冠上的明珠’，人工心脏技术壁垒极高。苏州同心医疗是全球范围内除了雅培以外，唯一拥有成熟的全磁悬浮式人工心脏技术的企业。公司拥有人工心脏产品 CH-VAD 完整的全球自主知识产权，未来随着同心人工心脏在中美两国上市，中国企业不仅能在费用成本上展现优势，也将可以在产品技术性能上和雅培等国际一流企业一较长短。清池资本为能够支持陈琛博士和林峰博士带领的同心团队研发 ‘中国心’ 感到非常自豪。”

老股东百洋医药集团董事长付钢先生表示：“同心医疗拥有顶尖的专家团队，掌握了人工心脏前沿技术，自建立之初就代表了中国乃至全球领先水平的人工心脏研发能力。在人工心脏这一快速发展的新兴领域，同心医疗充分具备市场领导者实力，相信同心医疗将开启我国心衰外科治疗新时代。百洋作为医疗健康创新领域的 ‘产业投资人’，从一开始就看好同心医疗的发展，如今已经是第四轮投资。未来，百洋会一如既往地支持同心，依托百洋生态体系的协同效应，在行业资源对接、市场渠道运营、人才培养引进等方面，向同心提供全方位支持，让来自 ‘中国制造’ 的人工心脏在全世界跳动，让科技的力量造福人类。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。