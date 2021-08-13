现阶段，无论是就规模还是品质而言，中国出海手游都在迎来一个新的拐点。

根据 Google 联合 App Annie 近日发布的数据指出，今年上半年期间，中国手游在海外市场获得了 17 亿的整体下载量，海外用户在中国手游上的支出达 80 亿美元，增速达 47%。与此同时，中国手游厂商在海外游戏市场份额占比达到 23.4%，规模成为成为全球第一。

可以预见，随着手游出海热潮的不断加剧，接下来这一赛道也将会充满更大的想象空间。然而不可忽视的是，在这股浪潮的背后，随之而来的也会有着更加激烈的竞争和更加高昂的竞争成本。

体现在具体方面，以近两年来长期占据欧美等主流海外市场下载排行榜前列的超休闲游戏品类为例，如今，这类主要面向轻度用户的轻量化手游正在不断取代硬核类游戏、成为越来越多出海手游厂商的选择。在市场逐渐饱和后，由于超休闲游戏往往会需要大量用户作为运营基础，其盈利水平受买量成本的增加后便得到了较大影响。另一方面，作为一类以轻易上手为玩法核心的移动游戏，它所包含的创意能力是决定其用户留存度的核心因素所在。大量选手的加入必然会导致玩家对游戏创意要求的提高。因此，超休闲游戏厂商也就要面临更加严格的创新考验。

不过，尽管海外超休闲游戏领域挑战重重，其中却也不乏依靠自身实力脱颖而出的 “潜力股”，如近期在海外多个区域的手游市场下载榜霸榜的《Catwalk Beauty》，凭借独特游戏创意以及为玩家带来的自信和愉悦，这款女性向超休闲游戏成功获得了海外玩家的青睐。该产品仅上线 5 周即登上美国 Google Play 游戏榜首超一周，之后成功登顶 26 个国家的 Google Play 总榜，并登顶 58 个国家及地区的游戏总榜。

作为一款自研自发、面向海外用户的国产超休闲手游，《Catwalk Beauty》背后的团队 Smillage 工作室自然成为了另一大关注焦点。Smillage 工作室负责人卢争超告诉动点出海，《Catwalk Beauty》之所以能取得如此成绩并不是一种偶然。相反，“它前面其实走了一段非常长的历程”。

卢争超表示，在围绕《Catwalk Beauty》的 “换装+走秀” 这一创意点开发之前，Smillage 已经通过内部的创意中心进行了数百个创意的尝试，并且其团队也在这个过程中不断复盘积累——“在做超休闲游戏这一块，大家可能要有这样的一个认知：创意测试并不是那么容易就能成功，需要经过大量的尝试你可能才会逐渐找到一些感觉。然后在创意 OK 了之后，团队也需要去思考规模化是否可行、商业化能否走通、如何通过玩法将这些点结合起来等问题，《Catwalk Beauty》则是 Smillage 工作室之前众多试错和探索的一种有效结合，而不是一个依靠运气的产品。”

而他也强调，《Catwalk Beauty》的成功离不开 Smillage 的团队力量。“我们拥有一支非常强力的团队。从共性上来说，大家都比较雷厉风行，并且也都是复合型的人才。我们团队会更加鼓励互相融合和多方向发展，所以在团队中可以看到不管是产研还是投放优化或者是设计师，他们都对如何在自己的职位上最大程度上放大能够实现的效果有着清晰的认知，能够从多方位释放自己的创造力、迸发出新的思路来引爆产品，这是我认为《Catwalk Beauty》取得成功的核心所在，并且也是 Smillage 团队能够快速成长的另一大因素。”

当然，从外部因素上来看，卢争超指出，近年以来，Smillage 也有注意到超休闲游戏领域中针对女性玩家的破圈效应正在愈发凸显。再加上短视频平台上换装走秀类内容热度的不断提升，为《Catwalk Beauty》的创造了进一步传播的有利环境，于此，《Catwalk Beauty》也就有了更加坚实的选品基础和成长空间。后续在游戏上线后，不少用户主动通过 YouTube、TikTok 等视频平台进行游戏录屏分享，并获得了不俗的播放量。

目前，Smillage 工作室已经拥有一支近 50 人的团队，能力覆盖休闲及超休闲手游 “创意、产研、发行” 的全栈过程，旗下休闲游戏拥有超过两千万的月流水，产品线能常年维持千万级 MAU，所有游戏覆盖全球用户，并能够做到 Android/iOS 双端同时发行。

在打造了《Catwalk Beauty》这款爆款超休闲游戏之后，卢争超透露，Smillage 接下来将会进一步加强其超休闲游戏的 “工业化” 水平，继续为全球手游玩家提供更多优秀超休闲游戏。与此同时，从这一点出发，“在创意和增长方面踩了这么多坑之后，我们也摸索出了一些系统性的经验和总结。我们看到现在这个行业中还有很多从业人员在其中尝试，但跟欧美厂商相比，中国的开发者在这一方面相对薄弱。我们希望中国在这个领域能够繁荣起来，Smillage 也希望能够在创意或者发行上给到他们更多的帮助。”

值得一提的是，Smillage 工作室的背后也有着工具应用出海大厂触宝（NYSE:CTK）的身影。作为触宝由工具出海转到产品多元化战略的体现，触宝通过触宝游戏承接了其内容战略在娱乐领域的重要尝试，围绕手游构建了三大产品矩阵中的一条重要业务线，Smillage 工作室则是触宝游戏的众多投资组合之一。而除 Smillage 工作室之外，触宝游戏也投资了多乐工作室和啡咖工作室两家游戏工作室，以实现其在手游业务布局上的协同互补。

据多乐工作室负责人高峰介绍，多乐目前拥有一个打造出多款百万 DAU 的专业游戏发行平台 “疯狂乐斗”，对手游产品的商业化运营有深厚的经验积累。啡咖工作室主要从事休闲游戏的商业化发行与运营，有着丰富的全球发行经验，产品覆盖 iOS、Android 等多个平台，啡咖工作室的负责人赵旭透露目前啡咖已经实现超 10 款千万流水，多款流水过亿的游戏项目。

谈及未来发展，两家工作室的负责人分别向动点出海表示，就多乐工作室而言，高峰希望在未来把 “疯狂乐斗” 打造成一个让用户和 CP（手游开发商）建立连接的生态社区，而不仅仅只是一个单纯的游戏分发平台——在 CP 通过 “疯狂乐斗” 的大数据和分发机制让游戏更好地传递到用户手中的同时，也让用户在其中能够更加便捷畅快的分享交流游戏体验。针对啡咖工作室，赵旭则指出，啡咖将会在未来继续在手游运营领域进行深耕，基于数据能力做到进一步的精细化运营，从而让 CP 能够得到更加切实的提升。