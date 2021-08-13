近日，诺一迈尔（苏州）医学科技有限公司（以下简称 “诺一迈尔”）宣布完成 1.5 亿元人民币的 A+轮融资。本轮融资由鼎晖 VGC（鼎晖创新与成长基金）领投，老股东汇鼎投资、苏高新创投、翊翎资本、君茂资本、宝富投资等机构全部跟投。此轮融资主要用于多项临床试验的加快推进、多个研发平台的建设以及核心技术骨干的招募等。自 2017 年 3 月成立至今，诺一迈尔已累计融资 4 亿元人民币。

诺一迈尔由来自中国和德国的管理技术团队联合创办，是研发和生产 “实现人体组织修复和器官再造” 的再生型植入医疗器械的创新型企业。该公司下设国内两大研发生产基地和德国弗莱堡海外实验室，产品线涵盖了 3D 静电纺丝、常规静电纺丝、3D 生物打印、化学合成、物理合成等全球范围内组织工程领域多个主流技术路线，覆盖了膜、骨、胶、剂、（微）球等多个产品形态，延伸到口腔、眼科、耳鼻咽喉、外科、医美、生殖医学、运动医学等多个临床科室，是国内再生医学领域赛道齐全、技术先进的组织工程综合方案提供者之一。截至目前，诺一迈尔已经布局了 10 项以上的植入医疗器械产品，通过模量化、梯度层等产品结构的设计，致力于解决牙周软组织增量、软骨再生等多个复杂组织再生的难题。

对于本轮融资，诺一迈尔联合创始人、董事长兼总经理张文彩表示，“非常感谢鼎晖 VGC 和其他投资机构的一路支持和高度认可。诺一迈尔自成立至今，通过技术引进、自主创新等方式研发了多项国内首创的核心技术，多项植入医疗器械产品也快速进入临床试验阶段。新的资金的注入，将加快诺一迈尔 “三多”（多技术、多品种、多赛道）产品架构的落地，促进 ‘三高’（高站位-全球化的团队及技术布局、高科技-硬核技术的创新驱动、高成长-多产品融合的爆发式增长）战略目标的实现。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。