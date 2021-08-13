7 月 28 日，OTEC2021“全球创业赛” 欧盟专场圆满收官。回顾大赛公布以来，收到来自全球的众多优质项目报名，最终来自英国、德国、法国的覆盖医疗、人工智能、大数据、能源、出行、新消费等领域的六个项目进入路演环节，经过两个小时的激烈角逐，RUKA Hair Ltd 成功晋级，将参与全球总决赛，期待他的精彩表现。

此次欧盟专场可谓是精彩纷呈，参赛项目新技术、新成果层出不穷。来自欧盟专场的参赛团队，通过线上连线形式参与路演，讲述和分享自己的产品和服务，同时邀请到 Accelerated Digital 的 Ms Gu Tong, Partech Partners Ventures 的 Mr Leon Ge, TusPark UK 的 Mr Colin Tan 作为评委，在线上与选手展开了热烈的交流互动。

路演过程中参赛选手就项目简述、商业模式、市场前景、团队人员、未来发展、融资计划等等展开充分的分享阐述，并分享了很多相关数据和分析全面展示出自己和团队的创业历程以及创业经验。

在线上参与的评委，全程聆听项目的分享和与项目进行问答沟通。评委按照项目价值、市场潜力、商务与运营、团队能力、行业相关性等方面对参赛项目进行评分，并对项目的发展提出建议，评委的专业性得到了参赛项目的广泛认可。

关于 OTEC 海外人才创业大会

海外人才创业大会充分发挥政府引导作用，依靠市场化手段配置资源，通过举办全球创业大赛、创新峰会、国际人才创业聚、海外人才招聘会等活动，为海外人才归国或来华创新创业打造 “一站式” 服务平台。通过平台的活动，宣传 “凤凰计划” 等人才和产业政策，促成 “人才、项目、技术、产品、市场、信息、资本、政策、服务、空间” 创新创业要素的全面对接，形成朝阳区国际化的创新创业生态和人才工作品牌。

获取更多信息请登录大会官方网站：http://www.china-otec.com/