据外媒报道，印度教育科技初创公司 UpGrad 在新闻发布会中表示已经完成一轮规模为 1.85 亿美元的融资，估值达到 12 亿美元，成功获得独角兽身份。此轮融资由淡马锡领投，International Financial Corporation 和 IIFL 参投。

UpGrad 于 2015 年创立，是一个专为提升职业人士技能的服务平台，有 100 多种课程，涵盖数据科学、软件及商业分析等领域，还通过与顶尖大学及专科院校合作，为学员提供毕业学位证书。目前，已有来自超过 40 个国家的 100 多万个用户在该公司平台上课。

UpGrad 是 2021 年印度诞生的第 21 家独角兽企业，教育科技领域的第 3 家，其中，另外两家分别是 Byju’s 和 Unacademy。除此之外，该公司在新闻发布会上表示，将把所筹资金用于合并和收购，且或将进行一轮规模为 4 亿美元的融资。如果成功，UpGrad 融资后估值将达到 40 亿美元，超过 Unacademy，而后者在新一轮融资后估值为 34.4 亿美元。

此外，Byju’s 也已于 7 月收购 UpGrad 的主要竞争对手——Great Learning，从而进军技能提升领域。