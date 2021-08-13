现包饺子品牌熊大爷完成 A 轮融资，由美团龙珠领投，番茄资本跟投，元启资本担任独家财务顾问。本次募集资金将主要用于品牌建设，数字营销和渠道拓展。

熊大爷成立于 2019 年，主营手工现包的饺子、云吞产品。目前门店数量超过 100 家，分布于北京、贵阳、常州等城市。

创始人刘俊雄表示：“感谢投资人对特色单品零售化模式和对熊大爷团队的一致认可，本轮募资将主要用于加大熊大爷的品牌建设，数字营销和渠道拓展和人才建设等。未来熊大爷将进一步提升产品品质和运营能力来回馈消费者的认可，加盟伙伴的信任，供应商伙伴的支持。

美团龙珠创始合伙人朱拥华表示：“中国餐饮行业正在进入万店时代，饺子是大众、刚需、高频的重要餐饮品类。熊大爷品牌通过模式创新，提升运营效率、降低管理成本，为消费者提供了好吃不贵的产品。创始团队在俊雄的带领下，不仅具备不惧困难的坚韧品质，也有着对组织、运营和供应链的深度理解，我们十分看好熊大爷能够成为兼具影响力与代表性的中国餐饮品牌。未来，我们也将积极推进美团与熊大爷在业务层面的深度合作，并探索长期在线上生鲜零售方面的合作潜力。”

番茄资本创始人卿永表示：“饺子是一个最有可能代表中国走向全球化的快餐品类，熊大爷现包饺子相较于冷冻饺子产品品质更高，相较于传统的现包门店运营效率更高，成功开创了鲜饺的新赛道、新渠道，是典型的餐饮零售化创新。创始人俊雄在大学期间就是学霸，大学期间就已经有过许多商业实践，这次创业也是他多年经历后的思考与升级”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。