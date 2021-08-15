8 月 13 日，比亚迪海洋车系正式发布。作为该车系的首款车型，比亚迪海豚的预售同步开启，共四款车型，预售价格区间为 9.68 万元-12.48 万元，预售期下订的用户可以获得 “海豚领 YOUNG 计划” 送出的多重好礼。

海洋车系，专注纯电动车推广普及

海洋车系是比亚迪推出的全新车型系列，专注于纯电动汽车的推广和普及，具有更年轻的产品定位，更鲜明的新能源属性。

海洋车系采用 “海洋美学” 设计理念，以海洋生物和波浪为主线，运用情感化的流动线条，将给人耳目一新的感觉。全新的比亚迪 e 平台 3.0 也将应用于海洋车系，为用户带来更大的乘坐空间，更安全、更智能、更高效、更舒适的出行体验。

海洋车系均在 e 网渠道销售，未来将实现车型类别、级别的全面覆盖，成为加速汽车电动化进程的推进剂。

比亚迪海豚，专为年轻用户打造的 “纯电新物种”

比亚迪海豚是海洋车系的首款车型，也是采用 “海洋美学” 设计理念打造的首款车型，使用比亚迪全新 LOGO 的首款车型，基于比亚迪 e 平台 3.0 打造的首款车型。

比亚迪海豚萌动的设计个性时尚，其外观轮廓特征鲜明、活力十足，内饰线条流畅柔美，大胆的色彩搭配和巧妙的细节装饰给人以畅游海洋世界的奇妙感。

海豚配备的 12.8 英寸自适应旋转悬浮 Pad，屏占比更大，看视频、追剧更过瘾。DiLink 3.0 智能网联系统采用全新的 UI 设计，同时实现了账号体系互通，让手机、车机无缝链接，做到了人-车-社会-生活场景的全面融合。手机 NFC 车钥匙和 VTOL 放电黑科技赋予生活更多智慧体验。

海豚拥有 2,700mm 的超长轴距，内部空间媲美 B 级车。两种面料打造的 skin care 肤感内饰，以温柔的治愈感抚慰辛劳后的疲惫。大师级的 NVH 控制和底盘调教，让乘坐更舒适，驾驶更畅快。低至 10.3kW·h 的百公里能耗，更成为同级车型节能标杆。

海豚搭载全球首款深度集成八合一电驱动总成，系统综合效率达到行业领先的 89%。热泵系统制冷/制热的能效更高，配合电池包直热直冷技术，改善了电池包的整体性能，冬季续航里程提升 20%。

海豚标配 “刀片电池”，并采用纯电动车专属的安全车身结构，白车身的高强度钢用量达到了 78.2%，关键部位更采用抗拉强度超过 1,500MPa 的热成型钢，时刻为用户提供最直接的安全保护。

智能前瞻配置，更显人性关怀

海豚标配 LED 前大灯，还能够提供智能远近光控制功能，确保夜晚最佳照明效果的同时，避免对其他交通参与者造成影响。海豚还提供手机无线充电功能，时刻保证手机能量满满；原厂行车记录仪，省去用户后期加装的麻烦。

海豚标配 IPB 智能集成制动系统，集成十余项主动安全功能，提供 CST 舒适制动功能与 CRBS 可协调再生制动功能，不仅可以有效避免刹车 “点头” 等不适感，还能够显著提升动能回收系统的效率，改善车辆续驶里程。

海豚还提供完备的被动安全配置，更有 DiPilot 智能驾驶辅助系统，可以为用户提供包括自动跟车、自动车道保持、交通标志识别在内的诸多实用功能，为用户创造安全、可靠的出行体验。更有全系标配的手机遥控驾驶功能，轻松应对拥挤城市的窄位停车。

“码” 上领养海豚，抽取盲盒赢好礼

海豚是比亚迪首款全面开启线上预定和销售模式的车型，扫码进入比亚迪汽车 APP 或小程序，指点间就能完成车辆预订，像网购一样方便。完成订金支付的用户，还可以线上实时查询专属自己的车辆交付状态信息。

为了减轻年轻用户的购车压力，为首批海豚用户提供更多福利，比亚迪特别推出 “海豚领 YOUNG 计划”。自预售开启之日起，截止至海豚正式上市当日（含），预订海豚的用户可享受包括 “2 年 0 息，首付 40% 起”“至高 4,000 元置换补贴” 在内的多重权益大礼，通过比亚迪汽车 APP 或小程序下订的前 5,000 名客户，更有机会抽取盲盒赢好礼。

作为海洋车系的开端，“生而出色” 的比亚迪海豚将凭借萌动的设计、聪慧的智能科技、治愈的出行体验和靠谱的硬核技术，成为新世代年轻用户开启都市梦想的灵魂伴侣。“领养” 海豚，“码上” 行动。